Ловчев не согласился с критикой в адрес «Зенита» за трансферные расходы

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев одобрительно высказался о трансферной политике «Зенита».

«Я не особенно его [Джона Дурана] знаю. Но по той игре, которую я видел даже на зимнем турнире, могу сказать, что он довольно квалифицированный футболист.

Тут стоит сказать, что «Зенит» в целом довольно хорошо знает латиноамериканский рынок. Они практически живут в этом рынке. И они привозят хороших игроков.

Лучшим по большому счету за последние годы был Малком, из тех, кого из‑за границы привезли. Да, наверное, еще кто‑то был примерно сопоставим по уровню, но не настолько. Тем не менее, когда все приезжающие игроки хорошего уровня, то команда все равно складывается.

Кто‑то говорит, что тратятся большие деньги. Но я тут отвечу, что команда мастеров – это про выигрыш всегда, про борьбу за золотые медали. «Зенит» на виду, потому и идут такие траты.

Никто же не осуждает «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселону» за то, каких игроков они покупают. Хорошие клубы покупают хороших и дорогих игроков.

Если же этого не делать, то будут 6–7 места, что никого не устраивает. А «Зенит» и продает тоже хорошо«, – заявил Ловчев.