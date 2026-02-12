Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев не согласился с критикой в адрес «Зенита» за трансферные расходы

Ловчев не согласился с критикой в адрес «Зенита» за трансферные расходы

12 февраля, 20:20
10

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев одобрительно высказался о трансферной политике «Зенита».

«Я не особенно его [Джона Дурана] знаю. Но по той игре, которую я видел даже на зимнем турнире, могу сказать, что он довольно квалифицированный футболист.

Тут стоит сказать, что «Зенит» в целом довольно хорошо знает латиноамериканский рынок. Они практически живут в этом рынке. И они привозят хороших игроков.

Лучшим по большому счету за последние годы был Малком, из тех, кого из‑за границы привезли. Да, наверное, еще кто‑то был примерно сопоставим по уровню, но не настолько. Тем не менее, когда все приезжающие игроки хорошего уровня, то команда все равно складывается.

Кто‑то говорит, что тратятся большие деньги. Но я тут отвечу, что команда мастеров – это про выигрыш всегда, про борьбу за золотые медали. «Зенит» на виду, потому и идут такие траты.

Никто же не осуждает «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселону» за то, каких игроков они покупают. Хорошие клубы покупают хороших и дорогих игроков.

Если же этого не делать, то будут 6–7 места, что никого не устраивает. А «Зенит» и продает тоже хорошо«, – заявил Ловчев.

  • «Зенит» в январе-феврале потратил на игроков 22,75 млн евро, заработал – 35 млн.

Еще по теме:
Ловчев – о новичке «Спартака»: «Это Ловчев!» 4
Ловчев возмущен отзывами об игре Сафонова за «ПСЖ» 7
Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА 25
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1770918621
ловчев вылизал молодец... а то ведь если правду сказать на гаспрем тв перестанут звать где потом харчеваться?
Ответить
bset
1770920038
Никто их не осуждает, потому что они тратят СВОИ заработанные. Чьи тратит Зенит - большой вопрос. Сомневаюсь, что они зарабатывают с посещаемости баклановой арены.
Ответить
Боров мясной
1770921549
Халк был не хуже Малкома, с остальными нужен другой тренер, Богданыч не тянет со своей шоблой помощников.
Ответить
Бромантан
1770923688
«Я не особенно его [Джона Дурана] знаю. Но по той игре, которую я видел даже на зимнем турнире, могу сказать, что он довольно квалифицированный футболист. Вот только он не играл, даже в заявке не было
Ответить
R_a_i_n
1770925373
Манчестер, Реал и Барселона не сидят на шее у гос.бюджета.
Ответить
basil2591
1770925541
... еще один газпромовский подхалим!
Ответить
FCSpartakM
1770926103
Женек футбол смотрит только в студии Матч Тв, когда его зовут поныть о Спартаке. О каких квалифицированных игроках он верещает, когда зенит уже года 3-4 одно Г оттуда привозит практически. А про продажи самое смешное. Зенит стабильно продает так, что тратит стабильно в 2 раза больше от этого. "22,75 млн евро, заработал – 35 млн." Про 30ку сверху летом лучше умолчать )
Ответить
рылы
1770926192
кто-нибудь, сообщите этому придурку, что дуран ещё ни минуты не сыграл за зенит, даже в товарняке. но он, оказывается, видел, как дуран за нас играет. я не видел - а ловчев видел!!
Ответить
СПОРТ 21 века
1771005185
Никто не осуждает Манчестер Сити по той простой причине, что на территории таких клубов не происходит боевых действий. Как только это будет происходить, тогда и местные граждане начнут говорить про своих больших боссов совсем по-другому. Объективно говоря, Зенит не имеет право шиковать во время чумы, иначе для простого народа он станет изгоем. Мало кому понравится такой праздник на костях...
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Отец «русского Холанда» прояснил его будущее
00:22
В «Динамо» разочарованы Миранчуком
00:14
1
Слуцкий назвал лучшего комментатора России
00:02
«Волк в овечьей шкуре»: «Спартак» призвали избавиться от Реброва
Вчера, 23:42
3
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Реакция Черданцева на олимпийский прокат фигуриста Гуменника
Вчера, 23:24
2
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
«Рубин» перехватывает у «Локо» нападающего «Крыльев Советов»
Вчера, 22:28
ЦСКА улучшит предложение по форварду «Баии» до 14 миллионов
Вчера, 22:22
9
Определен самый популярный автомобиль среди игроков «Зенита»
Вчера, 22:10
5
Знаменитый европейский агент отказался от Тюкавина: «Статус изгоя дает отрицательный фактор»
Вчера, 21:37
3
Реакция Генича на нового тренера «Динамо»
Вчера, 21:11
1
Фанаты «Зенита» определили главного соперника в чемпионской гонке
Вчера, 21:03
6
ЦСКА предложил 11 миллионов за уругвайского форварда
Вчера, 20:47
3
Экс-судья РПЛ Мешков нашел новую работу
Вчера, 20:32
5
Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак»
Вчера, 20:15
15
«Газпром» принял серьезное решение по Миллеру
Вчера, 20:02
21
Осинькин пожаловался на комплектование «Сочи»
Вчера, 19:31
2
Фото«Зенит» получил престижную награду из рук Боярского
Вчера, 19:11
12
ФотоРоссиянин попал в символическую сборную из игроков, выступавших только за один клуб
Вчера, 18:34
2
Тюкавин сказал, готов ли биться за тренеров «Динамо»
Вчера, 18:32
Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ
Вчера, 18:28
ФотоАутсайдер Первой лиги пополнился игроком «Спартака»
Вчера, 18:10
2
Черчесов рассказал, как получить «настоящего» Дзюбу
Вчера, 17:59
4
Хавбек «Ростова» не включил «Спартак» в число топ-клубов
Вчера, 17:52
36
Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»
Вчера, 17:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 