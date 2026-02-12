Стало известно, сколько денег РФС получил от УЕФА за прошлый сезон

УЕФА опубликовал финансовый отчет за сезон-2024/25.
Согласно документу, РФС получил от Союза европейских футбольных ассоциаций 9 миллионов 474 тысячи евро. В эту сумму входят:
- 2,5 млн евро – единоразовая выплата за программу «Хет-трик», созданную для финансовой поддержки ассоциаций, входящих в УЕФА, для помощи в развитии футбола в период с 2024 по 2028 год;
- 2,75 млн евро – бонусы за успехи в программе «Хет-трик»;
- 4,224 млн евро – выплата за неучастие российских клубов в еврокубках.
Источник: сайт УЕФА