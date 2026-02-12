Козлов прокомментировал переход из «Краснодара» в ЦСКА

Новичок ЦСКА Данила Козлов высказался о своем трансфере из «Краснодара».

«Мне нравится стиль и комбинационная игра ЦСКА. Со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной.

Рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации», – заявил Козлов.