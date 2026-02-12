Козлов прокомментировал переход из «Краснодара» в ЦСКА

Новичок ЦСКА Данила Козлов высказался о своем трансфере из «Краснодара».
«Мне нравится стиль и комбинационная игра ЦСКА. Со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной.
Рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации», – заявил Козлов.
- ЦСКА заплатил за атакующего полузащитника 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
- Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
- Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
- В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.
Источник: телеграм-канал ЦСКА