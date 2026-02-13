Быстров удивлен продажей «Краснодара»: «Честно говоря, не понимаю»

Владимир Быстров оценил трансфер атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.
«Честно говоря, я не очень понимаю, почему «Краснодар» отпустил Козлова в ЦСКА. По моему мнению, это очень перспективный игрок с хорошими игровыми качествами.
На мой взгляд, если Данила не будет валять дурака, то абсолютно точно усилит армейцев. Да и в целом мне нравится, какая атакующая группа собирается у красно-синих. Команда Фабио Челестини показывает хороший футбол», – заявил Быстров.
- ЦСКА заплатил за хавбека 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
- Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
- Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
- В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.
Источник: «РБ Спорт»