  • Быстров удивлен продажей «Краснодара»: «Честно говоря, не понимаю»

Быстров удивлен продажей «Краснодара»: «Честно говоря, не понимаю»

Вчера, 00:15
3

Владимир Быстров оценил трансфер атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«Честно говоря, я не очень понимаю, почему «Краснодар» отпустил Козлова в ЦСКА. По моему мнению, это очень перспективный игрок с хорошими игровыми качествами.

На мой взгляд, если Данила не будет валять дурака, то абсолютно точно усилит армейцев. Да и в целом мне нравится, какая атакующая группа собирается у красно-синих. Команда Фабио Челестини показывает хороший футбол», – заявил Быстров.

  • ЦСКА заплатил за хавбека 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
  • Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
  • Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
  • В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Быстров Владимир Козлов Данила
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1770966268
если Данила не будет валять дурака.А в Краснодаре он валяет, да ещё как.
Ответить
Интерес
1770969895
Уже в четвёртом клубе будет пытаться реализовать свой заявляемый всеми потенциал.Потенциал есть,а характера-нет,видимо.Остальное узнаем попозже.
Ответить
odessakmv
1770975113
игрок замены, но не для основы , такое бывает... своего рода аналог 6-го номера в баскетболе
Ответить
