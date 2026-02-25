Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров скептически оценил трансфер «Зенита»

Сегодня, 13:11
10

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе в команду нападающего Джона Дурана.

«Не могу сказать, что какой-то трансфер меня порадовал, потому что еще не видел никого в деле. Товарищеские матчи меня не впечатлили, и по ним судить нельзя.

Дуран? Человек не пригодился в нескольких местах, поехал в какой-то чемпионат, откуда ушел со скандалом, забив три гола. Как можно сказать, что это хороший трансфер? Я пока не понимаю. Когда проявит себя в чемпионате России, тогда можно будет говорить, хороший ли трансфер», – сказал Быстров.

  • «Зенит» арендовал Дурана до конца текущего сезона. Права на колумбийца принадлежат «Аль-Насру».
  • 22-летний Дуран первую часть сезона провел на правах аренды в «Фенербахче», где провел 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.

Еще по теме:
Быстров оценил акцию фанатов «Торино» для РПЛ: «По навозу – это к ЦСКА» 13
Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов 1
«Даже не притронусь к этому»: Кержаков отказался надевать футболку «Спартака» 27
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Дуран Джон
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1772014584
В помойке любят таких цыган! Гребут абы кого(( Но потом кричат что мы этих зулусов в три дорого продаем!)))
Ответить
Император 1
1772014996
Ощущение, что вреда от него будет больше, чем пользы
Ответить
ПалкоВводецъ007
1772015077
Ну забьёт за эти пару месяцев десяточку и будет хорошо. Да поглумится над свинарней, узнает что есть такой клуб антинародный, закинув им в пятак трёшечку. Гыгыгы
Ответить
Garrincha58
1772016285
три Джона на двоих забьют три гола и плюс может Дивеев с углового одним отметится вот и вся трансферная компания зимой
Ответить
Semenycch
1772017009
Дуран однозначно классный футболист, но захочет ли он по настоящему играть в чемпионате России не понятно.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ
23:11
1
Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче
22:44
1
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
22:29
2
Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры
22:15
2
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
«Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА
20:23
1
Все новости
Все новости
Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях
22:52
Глушаков не считает «Краснодар» топ-клубом РПЛ
22:37
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Фото«Сочи» отпустил нападающего в Китай
20:16
Радимов сделал выбор между русским рэпоп и песнями Булановой
19:38
4
Коутиньо рассматривает два сценария своего будущего
19:30
2
Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»
19:19
28
В «Локомотиве» прояснили будущее Карпукаса
18:40
1
Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»
18:33
19
Смолов рассказал об эмоциях от первого чемпионства в карьере
17:46
1
Радимов высказался об отказе от алкоголя
17:29
3
Кузнецов – о тренерах «Спартака»: «Все становились психами»
17:25
5
Экс-глава «Локомотива» готов направиться в зону СВО – его обвиняют в заказных убийствах
17:18
30
Реакция Бубнова на слова Генича о будущих травмах Глебова из ЦСКА
16:54
1
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста
16:43
4
Глушаков – о поступке «Спартака»: «Детский сад какой-то»
16:32
11
Радимов объяснил, почему не может похудеть
16:08
5
Сперцян: «Уверен, что в «Барселоне» меня знают»
15:58
2
Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил»
15:46
7
Бакаев дал совет Батракову, как не профукать карьеру
15:35
2
Титов отреагировал на решение «Спартака» по Максименко
15:23
5
Глушаков высказался об уходе Федуна из российского футбола
14:53
3
Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука
14:46
2
Павлюченко назвал лучшего тренера сборной России: «Он с другой планеты»
14:20
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
13:56
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 