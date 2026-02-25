Глушаков высказался об уходе Федуна из российского футбола

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал отъезд из России бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

– Стал ли российский футбол скучнее без Леонида Федуна?

– Вам [журналистам] скучнее, конечно! И так все время писали про него! С ним давно уже общался.

– Понимаете, почему он так отстранился от футбола?

– Он выиграл все титулы, построил стадион, застроил Тушино и уехал. Все хорошо и прекрасно! Грамотно сделал.