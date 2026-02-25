Глушаков высказался об уходе Федуна из российского футбола

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал отъезд из России бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.
– Стал ли российский футбол скучнее без Леонида Федуна?
– Вам [журналистам] скучнее, конечно! И так все время писали про него! С ним давно уже общался.
– Понимаете, почему он так отстранился от футбола?
– Он выиграл все титулы, построил стадион, застроил Тушино и уехал. Все хорошо и прекрасно! Грамотно сделал.
- Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- При нем команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- По окончании сезона-2021/22 «Лукойл» выкупил клуб у Федуна.
Источник: «Чемпионат»