  • В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году

В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году

Вчера, 13:09
14

Накануне Сенегал лишили победы в последнем Кубке Африки.

В России на это отреагировали запросом к ФИФА аннулировать результат матча отбора ЧМ-2010 против Словении (0:1).

«Во время игры Словения – Россия в Игоря Акинфеева болельщики сборной Словении кинули раскладным ножом. Повезло, что промахнулись. На повторе трансляции матча видно, как Игорь поднимает нож, зовет судью и передает ему это оружие. За такие вещи Словения (по правилам ФИФА) должна стать жертвой технического поражения.

Плюс, я думаю, все обратили на невнятное судейство и неадекватность арбитра в своих решениях. Любой зритель видел, как он помогал вставать словенцам с поля и удалял наших», – написал телеграм-канал FRTV, посвященный футболу и футболу на ТВ.

  • Россию в тот период тренировал Гус Хиддинк.
  • Словения на ЧМ-2010 не вышла из группы.
  • Она была в квартете с США, Алжиром и Англией.

Комментарии (14)
Skull_Boy
1773830786
А почему тогда не ушли с поля клоуны, а продолжили играть, а как обосрались, то сразу плакать
Ответить
examino
1773832563
Лет в 11 я бы точно такую же речь задвинул. Бомбардир молодец, даёт высказаться даже самым молодым.
Ответить
Император 1
1773833279
Надо у Испании Евро 2024 отобрать, это реально честно будет
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773834303
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Митрофанову и Дюкову, главе КДК добровольно пройти тест на полиграфе на предмет договорняков ⚽️
Ответить
SLADE2019
1773834660
А к чему это приведет? Здесь другая команда чемпионом стала, а в нашем случае что? Надо было в 2010 г. взять и уйти с поля. Делов то?
Ответить
ZAITZEFF2011
1773836485
Чтобы писать такое нужно указывать конкретно-кто попросил. А так это очередной вброс бомбардира.
Ответить
NewLife
1773836542
Тогда и переворот 1917 года тоже отменить ?
Ответить
Юбиляр
1773837939
Кому и зачем это надо ? Чиновники от РПЛ сами изображают бурную деятельность и другим навязывают !...
Ответить
c 7890
1773841133
Отменить матча отбора ЧМ-2010 против Словении .Засчитать Словении техническое поражение 0-3.В результате изменения ситуации заменить Словению на Россию в группе С. ( США, Англия, Россия, Алжир). В случае выхода России из группы, переиграть все матчи 1/8 финала, а также в случае прохода России, переиграть 1/4 финала и так далее. Изменить очки, голы всех соперников России ,и переиграть все матчи с учетом всех изменений. ФИФА ау слышите.
Ответить
Шустик
1773843198
Стыдно за этот коллективный запад, швыряющий ножами! Ой как стыдно. А еще я помню, как игрок ливера в 2007 году пробежал по зенитовцу... и ничего! Туман был!!!
Ответить
