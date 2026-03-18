В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году

Накануне Сенегал лишили победы в последнем Кубке Африки.

В России на это отреагировали запросом к ФИФА аннулировать результат матча отбора ЧМ-2010 против Словении (0:1).

«Во время игры Словения – Россия в Игоря Акинфеева болельщики сборной Словении кинули раскладным ножом. Повезло, что промахнулись. На повторе трансляции матча видно, как Игорь поднимает нож, зовет судью и передает ему это оружие. За такие вещи Словения (по правилам ФИФА) должна стать жертвой технического поражения.

Плюс, я думаю, все обратили на невнятное судейство и неадекватность арбитра в своих решениях. Любой зритель видел, как он помогал вставать словенцам с поля и удалял наших», – написал телеграм-канал FRTV, посвященный футболу и футболу на ТВ.