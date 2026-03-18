Кордоба стал уникальным для «Краснодара» игроком

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба добился уникального достижения.

Он стал первым футболистом в истории клуба, достигшим отметки в 100 очков по системе «гол+пас» (72+28). Это произошло в ответном матч FONBET Кубка России против ЦСКА (4:0).

«Краснодар» прошел дальше.