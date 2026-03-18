Кордоба стал уникальным для «Краснодара» игроком

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба добился уникального достижения.
Он стал первым футболистом в истории клуба, достигшим отметки в 100 очков по системе «гол+пас» (72+28). Это произошло в ответном матч FONBET Кубка России против ЦСКА (4:0).
«Краснодар» прошел дальше.
- «Краснодар» купил колумбийского спортсмена у «Герты» летом 2021 года за 20 миллионов евро. С тех пор Кордоба провел за краснодарцев 144 матча.
- Кордоба помог «Краснодару» в прошлом году взять первый трофей в истории – выиграть чемпионат России. Сейчас черно-зеленые защищают титул.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро. К нему есть интерес в Азии.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»