  Форвард «Зенита» не попадет в состав сборной на ЧМ-2026, Кордоба поедет на турнир

Форвард «Зенита» не попадет в состав сборной на ЧМ-2026, Кордоба поедет на турнир

12 мая, 13:12
2

Нападающий «Зенита» Джон Дуран не войдeт в заявку сборной Колумбии на чемпионат мира-2026.

Тренерский штаб национальной команды не рассчитывает на игрока петербуржцев.

Среди форвардов в сборной Колумбии приоритет отдают Луису Суаресу из «Спортинга» и Джону Кордобе из «Краснодара».

Также в заявку могут включить Матео Кассьерру, который ранее играл за «Зенит», а сейчас выступает в «Атлетико Минейро». Для этого ему нужно проявить себя в последних матчах перед чемпионатом мира.

  • «Зенит» арендовал 22-летнего Дурана у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона за 2,75 миллиона евро.
  • Форвард провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Атлетико Минейро Краснодар Зенит Колумбия Кордоба Джон Кассьерра Матео Дуран Джон
Комментарии (2)
СильныйМозг
Что-то мне подсказывает, что Кордоба отправится в АПЛ, после ЧМ.
Вомбат
