Форвард «Зенита» не попадет в состав сборной на ЧМ-2026, Кордоба поедет на турнир

Нападающий «Зенита» Джон Дуран не войдeт в заявку сборной Колумбии на чемпионат мира-2026.

Тренерский штаб национальной команды не рассчитывает на игрока петербуржцев.

Среди форвардов в сборной Колумбии приоритет отдают Луису Суаресу из «Спортинга» и Джону Кордобе из «Краснодара».

Также в заявку могут включить Матео Кассьерру, который ранее играл за «Зенит», а сейчас выступает в «Атлетико Минейро». Для этого ему нужно проявить себя в последних матчах перед чемпионатом мира.