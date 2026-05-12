Форвард «Зенита» не попадет в состав сборной на ЧМ-2026, Кордоба поедет на турнир

Нападающий «Зенита» Джон Дуран не войдeт в заявку сборной Колумбии на чемпионат мира-2026.
Тренерский штаб национальной команды не рассчитывает на игрока петербуржцев.
Среди форвардов в сборной Колумбии приоритет отдают Луису Суаресу из «Спортинга» и Джону Кордобе из «Краснодара».
Также в заявку могут включить Матео Кассьерру, который ранее играл за «Зенит», а сейчас выступает в «Атлетико Минейро». Для этого ему нужно проявить себя в последних матчах перед чемпионатом мира.
- «Зенит» арендовал 22-летнего Дурана у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона за 2,75 миллиона евро.
- Форвард провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
Источник: Legalbet