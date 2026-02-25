Введите ваш ник на сайте
Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил»

Сегодня, 15:46
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов припомнил президенту ЦСКА Евгению Гинеру переход на систему «осень-весна» в 2012 году.

«Уже в такие дебри мы зашли… Что не выберемся. Хотя все профессионалы высокого уровня и футбольные люди в своe время были категорически против перехода. И я тоже.

Но на этом настоял Гинер, и он вот такой ужас [сотворил]. Обращайся к Гинеру, пускай он объясняет, почему мы до такого дошли», – сказал Бубнов.

  • Исполком РФС принял решение о переходе на систему «осень-весна» 13 сентября 2010 года.
  • Переходный сезон-2011/12 проходил 1,5 года – с начала 2011-го по середину 2012-го.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бубнов Александр Гинер Евгений
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772024827
Лимит обосрали уже, теперь до этого добрались, всё по кругу, опять. Старым маразматикам, нужно кляп вставить.
Ответить
TOMSON
1772025022
ЛЧ теперь в январе играется. Мы худо бедно в декабре сейчас научились играть. По мне так все правильно тогда сделали…
Ответить
bset
1772027786
А я тогда рад был, что на осень-весну перешли. Но теперь понимаю, какая это ошибка была. РПЛ еще ладно, но дальше все убито. Во Второй лиге где-то "дырка" внутри сезона под 5 месяцев. В общем, нужно возвращаться назад.
Ответить
