Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил»

Футбольный эксперт Александр Бубнов припомнил президенту ЦСКА Евгению Гинеру переход на систему «осень-весна» в 2012 году.

«Уже в такие дебри мы зашли… Что не выберемся. Хотя все профессионалы высокого уровня и футбольные люди в своe время были категорически против перехода. И я тоже.

Но на этом настоял Гинер, и он вот такой ужас [сотворил]. Обращайся к Гинеру, пускай он объясняет, почему мы до такого дошли», – сказал Бубнов.