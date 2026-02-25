Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил»

Футбольный эксперт Александр Бубнов припомнил президенту ЦСКА Евгению Гинеру переход на систему «осень-весна» в 2012 году.
«Уже в такие дебри мы зашли… Что не выберемся. Хотя все профессионалы высокого уровня и футбольные люди в своe время были категорически против перехода. И я тоже.
Но на этом настоял Гинер, и он вот такой ужас [сотворил]. Обращайся к Гинеру, пускай он объясняет, почему мы до такого дошли», – сказал Бубнов.
- Исполком РФС принял решение о переходе на систему «осень-весна» 13 сентября 2010 года.
- Переходный сезон-2011/12 проходил 1,5 года – с начала 2011-го по середину 2012-го.
Источник: «Коммент.Шоу»