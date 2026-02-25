Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов назвал самый популярный клуб России: «Возможно, даже и в Восточной Европе»

Титов назвал самый популярный клуб России: «Возможно, даже и в Восточной Европе»

Сегодня, 11:39
3

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил, есть ли у красно-белых статус топ-клуба.

– Андрей Аршавин недавно заявил, что «Спартак» больше не топ-клуб. Ваш экс-одноклубник Александр Филимонов два дня назад сказал, что «Спартак» это уже больше середняк, былое величие растеряно. Согласны ли вы с тем, что «Спартак» на данный момент – это не топ-клуб российского чемпионата?

– За последние десять лет «Спартак», выиграл одно чемпионство, Кубок и суперкубок. Для такого клуба, как «Спартак», конечно, это очень мало. А что касается популярности, то здесь вопрос на поверхности, и это однозначно.

«Спартак» – самый популярный клуб в России, возможно, даже и в Восточной Европе. Вот здесь со мной можно спорить, можно не спорить, но это однозначно. И на последнем Кубке легенд, когда взревели трибуны под вопрос диктора, кто сегодня болеет за ЦСКА, а кто за «Спартак» – разница была в разы.

У меня нет никаких сомнений: «Спартак» – самый популярный клуб. Пусть не обижаются болельщики «Зенита» и ЦСКА, но есть факт. Единственное, что хотелось бы побольше нам титулов. Я надеюсь, что с приходом нового тренерского штаба все будет иначе, – сказал Титов.

  • В этом сезоне красно-белые занимают 6-е место с 29 очками после 18 туров.
  • С 2004 года «Спартак» по 1 разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Еще по теме:
Червиченко – о Кахигао и Карседо: «Пока принюхиваются, чтобы потом ударить по деньгам «Спартака» 1
Рязанцев сказал, входит ли «Спартак» в число топ-клубов 2
Денисов объяснил, почему у Станковича не получилось в «Спартаке» 1
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Титов Егор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1772011612
Про зину узнали в 2000 -х годах о их существование(((
Ответить
Юбиляр
1772012160
Сейчас "голубки" налетят и нагадят, как всегда! Гыгыгы.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1772012723
Его в Европе давно уже знать не знают. Разве что вспомнят по матчу в Ливерпуле 7-1. Тогда вся Европа ржала. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения
12:40
Быстров оценил акцию фанатов «Торино» для РПЛ: «По навозу – это к ЦСКА»
12:27
4
Нино объяснил, почему может покинуть «Зенит»
12:11
2
В Норвегии без ума от Хайкина: «Заслужил место в Зале славы»
11:58
2
Титов назвал самый популярный клуб России: «Возможно, даже и в Восточной Европе»
11:39
4
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
10:51
Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»
10:28
4
Семак объяснил, почему не ругается матом
10:19
Реакция Инфантино на ситуацию в Мексике перед ЧМ-2026
10:07
4
Все новости
Все новости
«Что вы мне звоните, вы кто вообще?»: Сперцян рассказал, как на него вышли из АПЛ
12:04
1
Радимов оценил работу психолога Рюхиной, уволенной Аршавиным из академии «Зенита»
11:54
Титов назвал самый популярный клуб России: «Возможно, даже и в Восточной Европе»
11:39
4
Джон Джон назвал переход в «Зенит» исполнением мечты об игре в Европе
11:27
3
Червиченко – о Кахигао и Карседо: «Пока принюхиваются, чтобы потом ударить по деньгам «Спартака»
11:15
1
В «Локомотиве» сказали, мог ли Пиняев уйти в ЦСКА
11:06
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
10:51
Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»
10:28
4
Семак объяснил, почему не ругается матом
10:19
Рязанцев сказал, входит ли «Спартак» в число топ-клубов
09:58
2
Тюкавин высказался о возвращении Захаряна в «Динамо»
09:47
3
Талалаев отсудил деньги у «Химок»
09:35
Денисов объяснил, почему у Станковича не получилось в «Спартаке»
09:08
2
В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактами Воробьева, Митрюшкина, Карпукаса и Фассона
08:56
1
Семак объяснил обмен Гонду на Дивеева
08:30
3
Реакция Бубнова на Коутиньо в ЦСКА
01:39
2
Семак прокомментировал сокращение финансирования «Зенита»
01:27
3
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
01:17
14
«Лед тронулся»: Бабаев сообщил о подвижках в снятии бана с России
00:48
8
Пименов назвал 2 лучших трансфера зимы в РПЛ
00:40
Мартинс двумя словами описал впечатления от нового тренера «Спартака» Карседо
00:26
1
Бубнов заявил, что Глушенкова нужно выгнать из «Зенита»
00:14
6
Сперцян дал смелое обещание насчет своей карьеры
00:07
Агент Батракова двумя словами оценил вероятность летнего трансфера
Вчера, 23:57
Семак раскрыл свой главный страх
Вчера, 23:23
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
Вчера, 22:59
12
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
Вчера, 22:54
10
Сперцян детально рассказал, с каким конкретным вопросом на него вышла «Барселона»
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 