  • Быстров оценил акцию фанатов «Торино» для РПЛ: «По навозу – это к ЦСКА»

Быстров оценил акцию фанатов «Торино» для РПЛ: «По навозу – это к ЦСКА»

Сегодня, 12:27
4

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поддержал болельщиков «Торино», которые привезли кучу навоза к воротам базы клуба.

– Кайф! Ребята – молодцы. Итальянцы знают, как встряхнуть команду. Фанаты всегда как-то реагируют на неудачи клубов. В кого-то из пейнтбольных ружей стреляли, кого-то яйцами забрасывали, кто-то просто поговорить приезжал на базу. Но про навоз я первый раз слышу.

– Фанаты какого клуба РПЛ прямо сейчас могли бы так же встряхнуть футболистов?

– По навозу – это к ЦСКА. Думаю, их фанаты могли бы привезти. До Fan ID у нас столько разных акций от фанатов было. «Спартак» сейчас не в Тарасовке, а в городе навоз не достанешь. Могли просто бойцы подъехать, как раньше с кнутами, и сказать, что ещe пару таких игр и будем расчехлять оружие.

Руководству красно-белых стало гораздо проще без активных фанатов на трибунах. Делай, что хочешь! Хочешь – увольняй, не хочешь – не увольняй. Назначили, не назначили – никто особо не критикует. Раньше, если что-то не так, уже баннер: «Чемодан – вокзал – домой!». А теперь такого нет.

Я сейчас в Белграде посмотрел на всю эту атмосферу, где взрывают, жгут файеры, и все довольны, ещe и с детьми сидят. Все знают, что на фанатской трибуне будет жарко, а по бокам всегда спокойно. Все поют, пьют пиво и вообще никаких проблем. Потом после футбола все шли, пели песни.

  • «Торино» занимает 15-е место в Серии A c 27 очками после 26 туров.
  • Команда проиграла 6 из 8 последних матчей в чемпионате Италии.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Спартак Торино Быстров Владимир
Красногвардейчик
1772012287
Полудурок))
Ответить
Skull_Boy
1772012404
А по дЭбилам и голубизне это к ЗПРФ , где Азмун не даст соврать
Ответить
Дубина
1772012826
Володя не общайся с помойными))) Не дай бог газом накачают!! Хотя видать уже...
Ответить
