В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактами Воробьева, Митрюшкина, Карпукаса и Фассона

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о возможностях продления контрактов с рядом игроков.

– Если «Локомотив» никого не покупает, значит, должен сохранить тех, кто уже есть в команде?

– Наша позиция – нужно сохранить всех до лета. В текущем сезоне хотим побороться за место в тройке. Поэтому – да, ключевая цель – сохранить [игроков]. А дальше посмотрим.

– Какая ситуация в переговорах по новому контракту Артема Карпукаса?

– Мы хотим продлить соглашение, работа идет. На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт. Другие клубы уже узнавали условия по Карпукасу. Без бумаг, но мы со всеми общаемся. Спрос на Артема есть – при этом наша сторона сразу же сообщала всем, что «Локомотив» не намерен расставаться с футболистом.

При продлении всегда есть сложности, потому что игроки, как правило, оценивают себя уже на другом уровне. Например, три года назад Карпукас подписывал контракт – прошло время, проведена работа по развитию игрока Михаилом Галактионовым. Сейчас Артем уже дорогой футболист.

– Что с контрактом Антона Митрюшкина?

– Все то же самое. Только у него другой агент. С каждым рассчитываем продлить соглашение: делаем это заранее, находимся в стадии переговоров. Кто-то ближе к новому контракту, кто-то дальше. Но я думаю, что все будет хорошо.

– С Дмитрием Воробьевым также идут переговоры?

– Да. Многие клубы им интересовались, но мы сразу сказали: продавать его не собираемся.

– Ситуация с Лукасом Фассоном кажется сложной.

– Мы сделали предложение по новому контракту – он думает. Если примет условия – останется, чего мы очень хотим. Переговоры продолжаются.