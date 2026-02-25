Введите ваш ник на сайте
  • В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактами Воробьева, Митрюшкина, Карпукаса и Фассона

В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактами Воробьева, Митрюшкина, Карпукаса и Фассона

Сегодня, 08:56
1

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о возможностях продления контрактов с рядом игроков.

– Если «Локомотив» никого не покупает, значит, должен сохранить тех, кто уже есть в команде?

– Наша позиция – нужно сохранить всех до лета. В текущем сезоне хотим побороться за место в тройке. Поэтому – да, ключевая цель – сохранить [игроков]. А дальше посмотрим.

– Какая ситуация в переговорах по новому контракту Артема Карпукаса?

– Мы хотим продлить соглашение, работа идет. На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт. Другие клубы уже узнавали условия по Карпукасу. Без бумаг, но мы со всеми общаемся. Спрос на Артема есть – при этом наша сторона сразу же сообщала всем, что «Локомотив» не намерен расставаться с футболистом.

При продлении всегда есть сложности, потому что игроки, как правило, оценивают себя уже на другом уровне. Например, три года назад Карпукас подписывал контракт – прошло время, проведена работа по развитию игрока Михаилом Галактионовым. Сейчас Артем уже дорогой футболист.

– Что с контрактом Антона Митрюшкина?

– Все то же самое. Только у него другой агент. С каждым рассчитываем продлить соглашение: делаем это заранее, находимся в стадии переговоров. Кто-то ближе к новому контракту, кто-то дальше. Но я думаю, что все будет хорошо.

– С Дмитрием Воробьевым также идут переговоры?

– Да. Многие клубы им интересовались, но мы сразу сказали: продавать его не собираемся.

– Ситуация с Лукасом Фассоном кажется сложной.

– Мы сделали предложение по новому контракту – он думает. Если примет условия – останется, чего мы очень хотим. Переговоры продолжаются.

  • Сроки контрактов «Локомотива» с 23-летним полузащитником Артемом Карпукасом, 30-летним вратарем Антоном Митрюшкиным и 28-летним нападающим Дмитрием Воробьевым истекают 30 июня 2027 года.
  • Соглашение клуба с 24-летним защитником Лукасом Фассоном заканчивается 30 июня 2026 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ульянов Дмитрий Митрюшкин Антон Воробьев Дмитрий Карпукас Артем Фассон Лукас
Император Бомжей
1772000000
По факту сказал, что со всеми беседует, но никого не продлили пока)) Попахивает ситуация, как с Бариновым!
Ответить
