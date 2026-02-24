В «Локомотиве» высказались о продаже Батракова летом

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сказал, что «Локомотив» не хотел бы расставаться с полузащитнком Алексеем Батраковым.

– Есть ли сумма отступных в контракте Алексея Батракова?

– Конечно. Для заинтересованных лиц не секрет, что сумма отступных существует. При подписании или переподписании таких футболистов, как Алексей, данная опция всегда присутствует, как бы клубу ни хотелось иначе.

– Летом его трансфер реален?

– Любой трансфер реален, если «Локомотив» получит достойное предложение. Сначала должен появиться конкретный интерес – только потом можно говорить о переходе. Естественно, не хотим отпускать Батракова, но есть и мнение игрока, и финансовые условия.

– А предложения по Батракову были?

– Нет, так как все знают, что он не продается: мы неоднократно об этом заявляли. Но какие-то разговоры вокруг, конечно, могут идти.