Абдулкадыров объяснил переход в «Ахмат» из ЦСКА

Сегодня, 13:11
1

Защитник Джамалутдин Абдулкадыров рассказал о мотивах своего перехода из ЦСКА в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона.

– Как состоялся твой переход в «Ахмат»?

– Появился вариант аренды за пару дней до закрытия трансферного окна. Мой агент переговорил с руководством «Ахмата» – и удалось найти точки соприкосновения в этом деле. Буквально за пару дней всe решилось, и я перешел сюда.

– Как отреагировали одноклубники по ЦСКА на то, что ты уже 1 марта сыграешь с ними?

– То, что уже 1 марта у нас матч друг против друга, чуток прощание смазало [улыбается]. Все мне пожелали удачи и были рады за меня из-за того, что я получу возможность проявить себя в другом клубе и игровую практику. Тем более я буду ближе к своему дому. Так что было много факторов со знаком «плюс» для моего перехода.

– У тебя состоялся разговор со Станиславом Черчесовым накануне твоей аренды?

– До подписания контракта с «Ахматом» я переговорил с главным тренером. Мы обсудили, зачем я сюда переезжаю, какие у меня цели, и он мне рассказал, какие у него требования и во что мы будем играть.

– Какая у тебя цель на этот сезон в «Ахмате»?

«Ахмат» недобрал много очков в первой части сезона. Хотелось бы весной со многими командами, с которыми неудачно сыграли, забрать свое и как можно выше финишировать в турнирной таблице.

В их числе и матч с ЦСКА. Хоть это и игра с моей родной командой, будем биться на полную силу и мериться силами по-честному без вмешательств личных симпатий.

  • В этом сезоне 20-летний Абдулкадыров провел 13 матчей за ЦСКА.
  • Сообщалось, что за его аренду «Ахмат» заплтит 60 миллионов рублей. При выполнении определенных условий грозненцы должны будут выкупить игрока. В таком случае ЦСКА останется приоритетное право вернуть воспитанника начиная с января 2027 года за сумму от 120 до 200 миллионов рублей – она будет возрастать с течением времени.

Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Абдулкадыров Джамалутдин
Джамалутдин, честно, на старте сборов Лукин был на травме, Дивеев ушел, у ЦСКА выбор на 2-х ЦЗ тогда было всего 3 человека - ты, Виктор и молодой Данилов, которого до сборов ранее не заигрывали активно за первую команду. Ты умудрился проиграть конкуренцию молодому пацану, и это при твоих то данных. Работай над отбором внизу, позиционной обороной и над чтением игры. Очень надеюсь, что Станислав Саламыч, тебя подтянет по этим компонентам
