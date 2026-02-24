Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денисов сравнил Абаскаля и Станковича

Сегодня, 13:58
3

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о работе с бывшими главными тренерами команды Гильермо Абаскалем и Деяном Станковичем.

– Кто эмоциональнее: Станкович или Абаскаль?

– Они очень разные. Абаскаль – стратег, но он не играл в футбол. Деян о многом рассказывал со стороны игрока.

Например, последний матч первой части прошлого сезона – против «Пари НН» (3:0). К перерыву 0:0, Станкович зашел в раздевалку: «Все хорошо. Продолжайте делать то, что я говорю, и мы выиграем 3:0. Кто хочет со мной поспорить?»

Станкович поставил ключи от машины – с ним никто не захотел спорить. В итоге 3:0 – и довольные поехали в отпуск.

– Как в этом случае сказалось его игровое прошлое?

– В том числе чуйка, чувство игры. Он заранее может предугадать, что будет, исходя из настроя, разминки.

– Мы вступаем на территорию Александра Мостового. Почему у Абаскаля или другого тренера, не игравшего профессионально, этой чуйки нет?

– Я не говорю, что тренер без игрового опыта – не тренер, потому что есть знания, насмотренность. Но у тех, кто играл, есть опыт. Если к знаниям можешь добавить игровой опыт – великолепно. Тут нет «или – или», есть только дополнение.

– Станкович приводил примеры из игровой карьеры?

– Конечно. Например, рассказывал об Ибрагимовиче. Игроки «Интера» с утра собирались на базе, спрашивали, как у кого дела. Ибра вальяжно отвечал: «Богато, мой друг». Мы посмеялись и заряженными пошли тренироваться.

– Как было у Абаскаля?

– Он больше уходил в философию. Как-то говорили о несправедливости. Абаскаль рассказывал об испанском юристе, который боролся с местными преступниками, но у него не получалось их наказать.

– Чему должна была научить эта история?

– Тому, что несправедливость на поле не должна на нас сказываться – мы должны видеть цель и идти к ней напрямую.

  • Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022-го по апрель 2024 года.
  • Станкович был главным тренером красно-белых с июня 2024-го по ноябрь 2025 года.

Еще по теме:
Болельщики «Зенита» высмеяли задачи «Спартака»
«Динамо» откроет академию в спартаковском районе
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова 5
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил Станкович Деян Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1771931352
Два одинаковых психа. Ну ржу ни могу!!!...)))
Ответить
алдан2014
1771939402
Чё за чушь
Ответить
FWSPM
1771946505
оба ставили тебя идиота в основной состав и по итогу лишились работы
Ответить
Главные новости
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
22:59
10
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
22:54
6
Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»
22:29
Денисов отреагировал на критику от Смолова
21:57
1
Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»
21:29
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
Все новости
Все новости
Семак раскрыл свой главный страх
23:23
«Советскую школу похерили»: Дасаев опечален современными вратарями
22:16
1
Бубнов призвал клубы РПЛ брать пример с «Зенита»
21:45
3
Павлюченко сформулировал ключевую проблему «Спартака»
21:09
2
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Генич отреагировал на информацию, что он самый высокооплачиваемый комментатор России
20:51
Болельщики «Зенита» высмеяли задачи «Спартака»
20:31
15
«Ростов» лишился ключевого спонсора
20:12
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Семак объяснил, почему не боится смерти
19:47
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
ФотоРПЛ отреагировала на готовящийся трансфер Коутиньо
18:39
Фото«Динамо» откроет академию в спартаковском районе
18:35
1
Опытный инсайдер объяснил, как реагировать на новость о Коутиньо в ЦСКА
18:25
1
Фото«Акрон» отправил вингера в аренду в зарубежный клуб
18:08
Губерниев – о российском футболе: «Трава выросла – не играем, снег навалил – пожалуйста»
17:58
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова
17:46
4
ФотоЦСКА может подписать Филиппе Коутиньо
17:30
11
Ткаченко заявил о покупке ЦСКА экс-игрока «Спартака» и «Зенита»
17:07
Генич рассказал, почему перестал дружить с тренером «Спартака»
16:57
18
Ткаченко назвал агента, ставшего «мотором» ЦСКА
16:49
«Она повлияла на уход Медведева»: Гурцкая раскрыл, кто захватил власть в «Зените»
16:29
12
Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь»
16:18
15
Составлен топ-12 главных людей российского футбола в 2025 году
16:09
7
Бабаев ответил, есть ли у ЦСКА сторонний инвестор, дающий деньги на трансферы
15:58
1
Сербский журналист – о работе Станковича в «Спартаке»: «С первого дня он был объектом критики»
15:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 