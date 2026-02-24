Денисов сравнил Абаскаля и Станковича

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о работе с бывшими главными тренерами команды Гильермо Абаскалем и Деяном Станковичем.

– Кто эмоциональнее: Станкович или Абаскаль?

– Они очень разные. Абаскаль – стратег, но он не играл в футбол. Деян о многом рассказывал со стороны игрока.

Например, последний матч первой части прошлого сезона – против «Пари НН» (3:0). К перерыву 0:0, Станкович зашел в раздевалку: «Все хорошо. Продолжайте делать то, что я говорю, и мы выиграем 3:0. Кто хочет со мной поспорить?»

Станкович поставил ключи от машины – с ним никто не захотел спорить. В итоге 3:0 – и довольные поехали в отпуск.

– Как в этом случае сказалось его игровое прошлое?

– В том числе чуйка, чувство игры. Он заранее может предугадать, что будет, исходя из настроя, разминки.

– Мы вступаем на территорию Александра Мостового. Почему у Абаскаля или другого тренера, не игравшего профессионально, этой чуйки нет?

– Я не говорю, что тренер без игрового опыта – не тренер, потому что есть знания, насмотренность. Но у тех, кто играл, есть опыт. Если к знаниям можешь добавить игровой опыт – великолепно. Тут нет «или – или», есть только дополнение.

– Станкович приводил примеры из игровой карьеры?

– Конечно. Например, рассказывал об Ибрагимовиче. Игроки «Интера» с утра собирались на базе, спрашивали, как у кого дела. Ибра вальяжно отвечал: «Богато, мой друг». Мы посмеялись и заряженными пошли тренироваться.

– Как было у Абаскаля?

– Он больше уходил в философию. Как-то говорили о несправедливости. Абаскаль рассказывал об испанском юристе, который боролся с местными преступниками, но у него не получалось их наказать.

– Чему должна была научить эта история?

– Тому, что несправедливость на поле не должна на нас сказываться – мы должны видеть цель и идти к ней напрямую.