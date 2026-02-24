Введите ваш ник на сайте
Генич назвал теневого фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Сегодня, 11:58
7

Комментатор Константин Генич оценил состав ЦСКА для борьбы за победу в РПЛ.

«На мой взгляд, вот сейчас основной состав ЦСКА – это прямо чемпионская история. Вот именно основной состав. Всe, что касается обоймы и тех игроков, которые будут выходить на замену…

Понятно, что Лусиано будет подменять Мусаев, понятно, что есть Козлов, который может выйти на два фланга. Но в остальном… Согласись [обращается к Дмитрию Шнякину], что состав армейский очень сильный, а вот обойма, по ней есть еще…

Но для этого отрезка этой обоймы в принципе должно хватить. На мой взгляд, ЦСКА – теневой фаворит этой чемпионской гонки», – сказал Генич.

  • ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками. Клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля и завершится 17 мая.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Генич Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771924457
Шестерых "штатных" облизал,где мог, давай к "Балтике" и "Рубину"!Далее-везде...
Ответить
Император Бомжей
1771926004
Как же знатно, он начал лизать очко ЦСКА, еще до возобновления сезона, а что будет в матчах, ммм просто песня)))
Ответить
Fju-2
1771928498
На первый взгляд хорошее усиление у ЦСКА в это окно. Помешать чемпионству может только склонность Глебова к травмам(
Ответить
boris63
1771930327
Не подлизывайся гамнюк.
Ответить
k611
1771932850
Направление ветра поменялось...
Ответить
Volrad777
1771933775
Осталось срыгнуть от коней. Ненавижу их ещё с времен союза
Ответить
