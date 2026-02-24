Генич назвал теневого фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Комментатор Константин Генич оценил состав ЦСКА для борьбы за победу в РПЛ.
«На мой взгляд, вот сейчас основной состав ЦСКА – это прямо чемпионская история. Вот именно основной состав. Всe, что касается обоймы и тех игроков, которые будут выходить на замену…
Понятно, что Лусиано будет подменять Мусаев, понятно, что есть Козлов, который может выйти на два фланга. Но в остальном… Согласись [обращается к Дмитрию Шнякину], что состав армейский очень сильный, а вот обойма, по ней есть еще…
Но для этого отрезка этой обоймы в принципе должно хватить. На мой взгляд, ЦСКА – теневой фаворит этой чемпионской гонки», – сказал Генич.
- ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками. Клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля и завершится 17 мая.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»