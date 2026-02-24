Генич рассказал об особом отношении к «Локомотиву»

Комментатор Константин Генич объяснил, почему ему приятно наблюдать за «Локомотивом».
«За «Локомотивом» приятно наблюдать, потому что патриотично к ним относишься, у них минимум легионеров, очень много россиян. Но «Локомотив» очень легковесен в борьбе за чемпионство.
Если посмотреть на «Краснодар», вот там мускулы, там бык, вот прямо пар идет. Перед матчем в «Краснодаре» выстраиваются атлеты, а в «Локомотиве» более поджарые ребята», – сказал Генич.
- «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров с отставанием в 3 очка от лидирующего «Краснодара».
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: «Матч ТВ»