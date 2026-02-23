Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодых футболистов

Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодых футболистов

Вчера, 20:21
1

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» редко задействует молодежь.

«Молодeжь – это хорошо, когда нет никаких задач турнирных. А когда идeт борьба за медали, за титул чемпиона… Возможно же, чемпион выйдет в Лигу чемпионов. Вот здесь будет играть тот, кто лучше.

На возраст не смотрят. Играет тот, кто лучше, – это принцип спорта. Возраст не имеет значения, имеет значение мастерство», – заявил Орлов.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771873888
Скажи прямо-копакабанцы, ибо заплачено.
Ответить
