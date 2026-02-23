Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодых футболистов

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» редко задействует молодежь.

«Молодeжь – это хорошо, когда нет никаких задач турнирных. А когда идeт борьба за медали, за титул чемпиона… Возможно же, чемпион выйдет в Лигу чемпионов. Вот здесь будет играть тот, кто лучше.

На возраст не смотрят. Играет тот, кто лучше, – это принцип спорта. Возраст не имеет значения, имеет значение мастерство», – заявил Орлов.