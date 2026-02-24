Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на подготовку трансфера Филиппе Коутиньо в ЦСКА.
«Если бы он приехал, для ЦСКА и для РПЛ было бы отлично. Прекрасный игрок, который усилит и клуб, и лигу. Не исключаю, что он может согласиться переехать в Россию.
Футболисту важно играть перед чемпионатом мира, и это может стать решающим фактором», – сказал Барбоза.
- 33-летний полузащитник 22 февраля расторг контракт с «Васко да Гама».
- В этом году он провел за бразильский клуб 7 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- В сборной Бразилии Филиппе Коутиньо провел 68 матчей, забил 21 гол, сделал 11 ассистов. В ее составе он завоевал Кубок Америки-2019, играл на ЧМ-2018.
Источник: Metaratings