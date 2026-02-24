Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на подготовку трансфера Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

«Если бы он приехал, для ЦСКА и для РПЛ было бы отлично. Прекрасный игрок, который усилит и клуб, и лигу. Не исключаю, что он может согласиться переехать в Россию.

Футболисту важно играть перед чемпионатом мира, и это может стать решающим фактором», – сказал Барбоза.