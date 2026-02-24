Введите ваш ник на сайте
  Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»

Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»

Сегодня, 22:29

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян на ютуб-канале Федора Смолова сообщил, что на него от «Барселоны» выходил Патрик Клюйверт.

– Есть одна интересная история. Меня связали с Патриком Клюйвертом, легендой футбола и «Барселоны». Он как раз был на базе «Барселоны», мы разговаривали по FaceTime. Он спросил: «Какая у тебя ситуация? Что ты там, как?».

– А он какое-то отношение имеет к «Барселоне»?

– Нет, но он звонил Деку, который там спортивный [директор]. Патрик Клюйверт говорит мне: «Скажи мне, ты слева в нападении можешь играть?» Я говорю: «Могу» – «Давай тогда я сейчас наберу Деку, узнаю у них ситуацию. Потому что Нико Уильямса они не могут купить, им нужен срочно игрок слева».

– У «Барсы» же проблемы с деньгами. Они все эти финансовые рычаги применяют, берут кредиты, продают нейминги, это правда. А за Нико Уильямса тогда просили сколько, 70-80 миллионов евро?

– И вот он мне звонит и спрашивает: «Ты слева сможешь играть?». Я говорю: «В «Барселоне»? Вообще без разницы, где [играть]». Он говорит: «Хорошо, я вернусь». Но там проблемы [возникли].

– В «Барсу» бы пошeл? Не, ну слушай, может быть, они предложили бы, как «Лансу». Сергей Николаевич [Галицкий] сказал бы, например: «Какая «Барселона», здесь играй».

– Я думаю, что, если бы «Барселона» предложила 8-7-6 миллионов евро, Сергей Николаевич отпустил бы.

  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 25 матчей, забил 9 голов, сделал 13 ассистов.
  • Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
  • В 2024 году Сперцяном интересовался «Аякс».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Барселона Сперцян Эдуард
