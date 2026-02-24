«Акрон» отправил вингера в аренду в зарубежный клуб

Вингер «Акрона» Кирилл Данилин перешел на правах аренды в «Гомель».
Ее срок рассчитан до окончания первого круга чемпионата Беларуси.
В составе тольяттинцев 23-летний Данилин в прошлом сезоне провел 25 матчей в РПЛ, забил 1 гол, сделал 1 ассист. Всего на его счету 64 встречи за «Акрон».
- В этом сезоне он играл на правах аренды за «Торпедо». В 17 матчах Данилин забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до середины 2027 года.
- «Гомель» в прошлом сезоне занял 9-е место в чемпионате Беларуси.
Источник: официальный сайт «Гомеля»