  • Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь»

Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь»

24 февраля, 16:18
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что он ругался матом в перерыве одного из матчей команды в этом сезоне.

– Какая была ваша реакция, когда вы прочитали слова Бубнова, что вы ругались матом в перерыве одного из матчей?

– Есть люди, которые непонятно зачем пишут чушь и ложь. Из подобного я недавно прочитал, что Эракович мне на одной из тренировок средний палец показал. Тоже бред. Что движет такими людьми? У меня нет ответа на этот вопрос.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.
  • В этом сезоне команда занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Она отстает на 1 очко от «Краснодара».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Эракович Страхиня Семак Сергей Бубнов Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1771940032
Ой, а сколько здесь таких - так и дал бы по наглой, лживой питерской морде!)))...
Ответить
Красногвардейчик
1771940403
Семак никогда не признается, не такой он человек
Ответить
subbotaspartak
1771940623
Так не пиши...
Ответить
Cleaner
1771941015
А есть ТРЕНЕРЫ, которые своих бразильцев приструнить не могут. ТРЕНЕРЫ, которых даже Глушенков не слушает...(((
Ответить
Просто-333
1771942270
Что движет такими людьми?- маразм...
Ответить
шахта Заполярная
1771942271
Серожа, а ты сначала у орлова спроси, зачем всю эту хрень пишет. И что ты за физрук такой, что по русски говорить не можешь, прям как барышня
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771945677
Бубен болеет. У него вальты в разбегах. Гыгыгы
Ответить
almanev
1771948479
Если 12-летний мальчик в России не ругается матом, то одно из двух: либо он глухой, либо е**нутый
Ответить
Бумбраш
1771949935
Все правильно,никто сырожи пальцы не показывает,на него просто болт кладут и всё
Ответить
tushkanlz
1772003350
"бубны" на то и существуют-что бы "бубнить" всякую хню..
Ответить
