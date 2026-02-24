Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что он ругался матом в перерыве одного из матчей команды в этом сезоне.
– Какая была ваша реакция, когда вы прочитали слова Бубнова, что вы ругались матом в перерыве одного из матчей?
– Есть люди, которые непонятно зачем пишут чушь и ложь. Из подобного я недавно прочитал, что Эракович мне на одной из тренировок средний палец показал. Тоже бред. Что движет такими людьми? У меня нет ответа на этот вопрос.
- Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.
- В этом сезоне команда занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Она отстает на 1 очко от «Краснодара».
Источник: «Чемпионат»