Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что он ругался матом в перерыве одного из матчей команды в этом сезоне.

– Какая была ваша реакция, когда вы прочитали слова Бубнова, что вы ругались матом в перерыве одного из матчей?

– Есть люди, которые непонятно зачем пишут чушь и ложь. Из подобного я недавно прочитал, что Эракович мне на одной из тренировок средний палец показал. Тоже бред. Что движет такими людьми? У меня нет ответа на этот вопрос.