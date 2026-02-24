Березуцкий оценил шансы на переход Слуцкого в «Спартак»

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о возможном возвращении главного тренера «Шанхая Шэньхуа» Леонида Слуцкого в РПЛ.

«Любой футбольный и нефутбольный человек скажет, что Леонид Викторович Слуцкий – легенда российского тренерского цеха. Он и за рубежом поработал. Естественно, Слуцкого не хватает в российском футболе. Но если он не хочет [тренировать в России], лучше у него спрашивать.

Могу представить Слуцкого практически в любой российской команде. «Спартак»? Это надо спрашивать у Леонида Викторовича, но лично я не могу представить, что он именно в «Спартак» [пойдет]», – сказал Березуцкий.