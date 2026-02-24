Березуцкий оценил шансы на переход Слуцкого в «Спартак»

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о возможном возвращении главного тренера «Шанхая Шэньхуа» Леонида Слуцкого в РПЛ.
«Любой футбольный и нефутбольный человек скажет, что Леонид Викторович Слуцкий – легенда российского тренерского цеха. Он и за рубежом поработал. Естественно, Слуцкого не хватает в российском футболе. Но если он не хочет [тренировать в России], лучше у него спрашивать.
Могу представить Слуцкого практически в любой российской команде. «Спартак»? Это надо спрашивать у Леонида Викторовича, но лично я не могу представить, что он именно в «Спартак» [пойдет]», – сказал Березуцкий.
- Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года.
- «Спартак» с 5 января 2026-го возглавляет Хуан Карлос Карседо.
Источник: Sport24