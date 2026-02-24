Введите ваш ник на сайте
Березуцкий оценил шансы на переход Слуцкого в «Спартак»

Сегодня, 14:21
13

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о возможном возвращении главного тренера «Шанхая Шэньхуа» Леонида Слуцкого в РПЛ.

«Любой футбольный и нефутбольный человек скажет, что Леонид Викторович Слуцкий – легенда российского тренерского цеха. Он и за рубежом поработал. Естественно, Слуцкого не хватает в российском футболе. Но если он не хочет [тренировать в России], лучше у него спрашивать.

Могу представить Слуцкого практически в любой российской команде. «Спартак»? Это надо спрашивать у Леонида Викторовича, но лично я не могу представить, что он именно в «Спартак» [пойдет]», – сказал Березуцкий.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид Березуцкий Алексей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1771932780
кто бы туда звал
Ответить
ПалкоВводецъ007
1771933542
Качалкин ещё из ума не вышел. Он знает, что туда вляпаешься, потом не отмыться будет. Зашквар. Гыгыгы
Ответить
Иван Петров 1986
1771936431
А чего вы всех в Спартак, а если в синит.
Ответить
oyabun
1771937322
Бессмысленно в принципе сейчас обсуждать переход Слуцкого в Спартак, в то время как новый тренер только возглавил команду и не провел ещё ни одного официального матча.
Ответить
boris63
1771937739
Его и в Китае хорошо кормят.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771938985
нужно правильно расставлять акценты: невозможно представить, что Спартак будет рассматривать губастую качалку в качестве своего тренера
Ответить
zigbert
1771939160
С чего бы это вдруг. Сейчас об этом не может идти и речи.
Ответить
vick-north-west
1771948313
Лю Слуц Синь - только в Спартак или Динамо, ЦСКА - не его уровень
Ответить
