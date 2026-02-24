В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с выкупом Пруцева у «Спартака»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с полузащитником Данилом Пруцевым, выступающим за команду на правах аренды.
– Как поступить с выкупом Данила Пруцева из «Спартака»? Есть информация, что там космическая сумма отступных в 6,5 миллиона евро.
– Да, примерно такая. Мы уже говорили, что Пруцев нам подходит и мы бы хотели его выкупить. Если будет такая возможность, воспользуемся ею. Данил нас всем устраивает, и ему все нравится – он хочет играть в «Локомотиве», говорил об этом и главному тренеру.
– Со «Спартаком» уже обсуждали возможность выкупа?
– Пока нет. У Данила есть представители, с кем он на связи. Всех деталей рассказать не могу.
- 25-летний Пруцев в этом сезоне провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Красно-зеленые арендовали игрока у «Спартака» до конца сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»