В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с выкупом Пруцева у «Спартака»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с полузащитником Данилом Пруцевым, выступающим за команду на правах аренды.

– Как поступить с выкупом Данила Пруцева из «Спартака»? Есть информация, что там космическая сумма отступных в 6,5 миллиона евро.

– Да, примерно такая. Мы уже говорили, что Пруцев нам подходит и мы бы хотели его выкупить. Если будет такая возможность, воспользуемся ею. Данил нас всем устраивает, и ему все нравится – он хочет играть в «Локомотиве», говорил об этом и главному тренеру.

– Со «Спартаком» уже обсуждали возможность выкупа?

– Пока нет. У Данила есть представители, с кем он на связи. Всех деталей рассказать не могу.