Ткаченко назвал агента, ставшего «мотором» ЦСКА

Агент Герман Ткаченко высказался о роли агента Павла Андреева в ЦСКА.

«Я включил Андреева в свой список главных людей российского футбола в 2025 году. Прежде он был мотором «Спартака-2», теперь – ЦСКА. Это вопрос того, как он общается, с кем он общается. Здесь очень заметно влияние Павла.

Его клиентский портфель очень мощный. Я вообще не считаю, что его убрали из «Спартака-2». Я считаю, что в целом была неверная суть этого бизнеса, потому что Павел не может внутри большой системы воспитывать и вести набор клиентов. Он не потерялся, выстроился с влиятельными людьми в ЦСКА, высказывает свою точку зрения и влияет на трансферы», – сказал Ткаченко.