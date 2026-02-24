Ткаченко назвал агента, ставшего «мотором» ЦСКА

Агент Герман Ткаченко высказался о роли агента Павла Андреева в ЦСКА.
«Я включил Андреева в свой список главных людей российского футбола в 2025 году. Прежде он был мотором «Спартака-2», теперь – ЦСКА. Это вопрос того, как он общается, с кем он общается. Здесь очень заметно влияние Павла.
Его клиентский портфель очень мощный. Я вообще не считаю, что его убрали из «Спартака-2». Я считаю, что в целом была неверная суть этого бизнеса, потому что Павел не может внутри большой системы воспитывать и вести набор клиентов. Он не потерялся, выстроился с влиятельными людьми в ЦСКА, высказывает свою точку зрения и влияет на трансферы», – сказал Ткаченко.
- Андреев занял 10-е место в рейтинге главных людей российского футбола в 2025 году, составленным шоу «Это футбол, брат!»
- В ЦСКА зимой перешли полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар»), нападающие Максим Воронов («Урал»), Лусиано Гонду («Зенит») и защитник Матеус Рейс («Спортинг»).
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»