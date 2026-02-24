Агент Батракова двумя словами оценил вероятность летнего трансфера

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, допустил летний уход игрока.

«Летний трансфер Леши в Европу – реальная история. Но сейчас для него приоритет – выступление «Локомотива» во второй части сезона. Нет такого, что он думает уже о лете, и о возможных вариантах. Контакты с европейскими коллегами есть, все в рабочем процессе», – сказал агент.