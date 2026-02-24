Агент Батракова двумя словами оценил вероятность летнего трансфера

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, допустил летний уход игрока.
«Летний трансфер Леши в Европу – реальная история. Но сейчас для него приоритет – выступление «Локомотива» во второй части сезона. Нет такого, что он думает уже о лете, и о возможных вариантах. Контакты с европейскими коллегами есть, все в рабочем процессе», – сказал агент.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 23 матча, забил 15 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Он самый дорогой игрок России.
Источник: «РБ Спорт»