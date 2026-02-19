Оласа назвал игрока «Краснодара», готового к «Реалу» и «Барселоне»

Латераль «Краснодара» Лукас Оласа видит своего капитана Эдуарда Сперцяна в Примере.
– Вокруг Сперцяна всегда очень много слухов о переходе в Европу, но он пока так и не уехал. Как думаете, он еще успеет стать звездой в каком-нибудь другом чемпионате?
– Эдуард прекрасный, замечательный игрок. И он очень важен для нас. И с его качествами, с его уровнем он бы мог играть в абсолютно любой команде, где бы он ни захотел. Хотелось бы, чтобы пока я здесь нахожусь, он оставался с нами. Но решать клубу и ему самому. В испанском чемпионате, где я играл, он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Он топ-игрок.
– То есть даже в «Реале» и «Барселоне» потянул бы уровень?
– Да, естественно.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 25 матчей, забил 9 голов, сделал 13 ассистов.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
- В 2024 году Сперцяном интересовался «Аякс».
Источник: «Советский спорт»