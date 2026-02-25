Семак объяснил обмен Гонду на Дивеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что не был против обмена нападающего Лусиано Гонду на защиитника ЦСКА Игоря Дивеева.

– Главная загадка трансферного окна для меня – уход Лусиано Гонду. Он прекрасно провeл первый сезон, а потом что-то сломалось. Почему он перестал ярко играть, почему вы решили его отпустить?

– Почему он перестал ярко играть – я не могу вам сказать. Это для нас самих, к сожалению, неожиданность. Первый его сезон действительно был блестящий. Возможно, это был тот случай, когда новый клуб положительно эмоционально влияет на игрока. Но в этом сезоне всe пошло на убыль, у него даже перестали возникать моменты, когда он выходил на поле.

Хотя, на мой взгляд, Лусиано – потрясающий и трудолюбивый парень, очень скромный. Но во втором сезоне у него не получилось. Мы же могли ждать, пока его прорвeт. На место форварда у нас были Кассьерра и Соболев, на место левого полузащитника Глушенков и Луис Энрике. Мы не могли себе позволить давать Лусиано много шансов. Уверен, переход в ЦСКА пойдeт ему на пользу. От его обмена на Дивеева выиграли все.

– Решение ваше?

– Я был не против. Нам нужен был Дивеев и из-за его качеств, и из-за его паспорта. Игорь отлично играет на втором этаже. Нам не хватало такого игрока. Все наши центральные защитники уступают ему в ведении верховых единоборств. У него хороший первый пас, чего нам тоже не хватало. У нас и так была неплохая линия обороны, но в атаке мы сильно прибавим после этого трансфера.