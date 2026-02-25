Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак объяснил обмен Гонду на Дивеева

25 февраля, 08:30
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что не был против обмена нападающего Лусиано Гонду на защиитника ЦСКА Игоря Дивеева.

– Главная загадка трансферного окна для меня – уход Лусиано Гонду. Он прекрасно провeл первый сезон, а потом что-то сломалось. Почему он перестал ярко играть, почему вы решили его отпустить?

– Почему он перестал ярко играть – я не могу вам сказать. Это для нас самих, к сожалению, неожиданность. Первый его сезон действительно был блестящий. Возможно, это был тот случай, когда новый клуб положительно эмоционально влияет на игрока. Но в этом сезоне всe пошло на убыль, у него даже перестали возникать моменты, когда он выходил на поле.

Хотя, на мой взгляд, Лусиано – потрясающий и трудолюбивый парень, очень скромный. Но во втором сезоне у него не получилось. Мы же могли ждать, пока его прорвeт. На место форварда у нас были Кассьерра и Соболев, на место левого полузащитника Глушенков и Луис Энрике. Мы не могли себе позволить давать Лусиано много шансов. Уверен, переход в ЦСКА пойдeт ему на пользу. От его обмена на Дивеева выиграли все.

– Решение ваше?

– Я был не против. Нам нужен был Дивеев и из-за его качеств, и из-за его паспорта. Игорь отлично играет на втором этаже. Нам не хватало такого игрока. Все наши центральные защитники уступают ему в ведении верховых единоборств. У него хороший первый пас, чего нам тоже не хватало. У нас и так была неплохая линия обороны, но в атаке мы сильно прибавим после этого трансфера.

  • «Зенит» также доплатил 2 миллиона евро за обмен игроками с ЦСКА.
  • 26-летний Дивеев в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил 3 гола.
  • 24-летний Гонду в этом сезоне сыграл за «Зенит» в 22 встречах, отметился 2 голами и 2 ассистами.

Еще по теме:
Семак ответил, почему заблокировал трансфер Педро в Саудовскую Аравию
Семак раскрыл футбольную мечту 5
Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Семак Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1771998668
Это твой очередной провал как тренера который аукнется еще не раз и очень скоро
Ответить
Artemka444
1771998819
Соболев дно Остальное отмазки
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771999757
Из за долбанного лимита играл Соболев, а не Лусиано. А теперь взяли и усилили им коней, а не Зенит. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
5
ФотоРоссия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА
11:16
9
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
8
ВидеоФанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
10:45
1
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
16
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
8
Карасев мог бросить судейство
09:15
2
УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше
08:59
31
Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Выиграет три игры – будут на руках носить»
08:48
4
Все новости
Все новости
Обляков – о комментаторах: «Жду, чтобы не оценивали действия игрока, а говорили по факту, по моменту»
11:58
ФотоГлущенков нашел новый клуб
11:46
1
Голкипер сборной назвал топ-3 вратарей России
11:37
У Смородской нет сомнений, что «Локомотив» возобновит сезон РПЛ победой
11:20
1
Фото«Локомотив» отправил нападающего в аренду в клуб из Беларуси
11:12
Суд объявил приговор экс-главе «Локомотива» по делу о подстрекательстве к убийству
10:30
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
16
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
8
Сперцян: «Комментатор должен кричать, давать эмоции»
09:58
2
Дегтярев поздравил Семака с 50-летием – в сентябре он говорил, что не знает тренера
09:33
2
Карасев мог бросить судейство
09:15
2
УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше
08:59
31
Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Выиграет три игры – будут на руках носить»
08:48
4
Нигматуллин – о разделе имущества с бывшей женой: «Здесь может повлиять только сила закона в США»
08:30
1
Мостовой: «Хороший комментатор должен меня хвалить»
08:19
3
Вратарь «Балтики» Бориско прокомментировал интерес со стороны «Спартака»
01:07
4
Талалаев раскрыл, чем мотивировал футболистов «Балтики» в матче со «Спартаком»: «Сработало? Еще как»
00:47
2
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»
00:17
2
Семак назвал самое запоминающееся событие в современной истории российского футбола
Вчера, 23:42
5
Челестини впечатлен игрой «Спартака» в дерби: «Они не сломались – это ненормально»
Вчера, 23:25
6
Только один клуб РПЛ попал в топ-25 самых доходных в Европе за 2025-й год
Вчера, 23:13
12
Газзаев раскритиковал «Спартак»: «Ну что это такое?»
Вчера, 22:53
13
Прогноз Бубнова на топ-3 РПЛ по итогам сезона
Вчера, 22:49
Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Балтика»
Вчера, 22:40
6
РПЛ – шестая лига Европы по доходам в 2024 году
Вчера, 22:16
4
Геркус – о потенциальном новичке ЦСКА: «В РПЛ не было игроков такого калибра»
Вчера, 21:57
4
В РФС отреагировали на возбуждение дел в отношении 9 футбольных судей
Вчера, 21:45
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
Вчера, 21:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 