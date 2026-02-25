Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В «Локомотиве» прокомментировали информацию о шантаже со стороны Монтеса

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о шантаже со стороны Монтеса

25 февраля, 12:49

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с вингером Никитой Салтыковым, нападающим Владиславом Сарвели, защитниками Сесаром Монтесом и Марком Мампасси, которыми владеет клуб.

– Во время первого сбора в СМИ появилась информация о том, что Монтес пытался шантажировать клуб. Что это было?

– Монтес никого не шантажировал. Он стабильно играет в составе. Этой зимой по нему были официальные предложения – от мексиканцев и «Бешикташа». Мы сразу же ответили отказом. Если летом поступят новые предложения – обсудим.

– В каком статусе сейчас находится Никита Салтыков?

– Он футболист обоймы, который доказывает на каждой тренировке, что может играть в стартовом составе. Ни в какие аренды он не перейдет [интервью состоялось до закрытия зимнего трансферного окна]. Был интерес от разных команд, звучали определенные слухи. Салтыков – хороший игрок, но его время на поле зависит только от него самого. Никите нужно себя проявить еще лучше.

– Что будет с Владиславом Сарвели? Клуб на него рассчитывает?

– Он находится в обойме команды. В состав попадают сильнейшие. Рассматривали ли аренду? Прорабатывали разные истории, но сегодня есть так, как есть. До лета он точно доиграет. Приходили разные клубы, которые интересовались Сарвели, – либо отказывался игрок, либо нас не устраивали условия. Но официально ничего не было – только разговоры.

– Как удалось отдать Мампасси в аренду?

– Предыдущее руководство «Локомотива» заключило с ним большой контракт. И ясно, что он не будет отказываться от денег, которые ему положены по соглашению. Однако еще несколько лет назад сам Мампасси попросил его отпустить. Покупать его никто не хотел, были варианты с арендой.

Если человек играть не хочет, его и не заставишь. Он прошел через аренды в Турции и Бельгии, получил травму, мы его восстановили. Сейчас снова отправили в аренду с опцией выкупа. Если все понравится, его заберут. Зарплату мы не платим, она на другом клубе.

  • 28-летний Сарвели, 21-летний Салтыков и 29-летний Монтес остаются в «Локомотиве». Сроки их контрактов с клубом истекают в 2026, 2028 и 2029 годах соответственно.
  • 22-летний Мампасси играет на правах аренды за «Туран Товуз». Срок его контракта с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Азербайджан. Премьер-лига Туран Товуз Локомотив Ульянов Дмитрий Сарвели Владислав Мампасси Марк Монтес Сесар Салтыков Никита
  • Читайте нас: 