Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасева обвинили в предвзятости по отношению к «Спартаку»: «Оба спорных фола в одну сторону»

Карасева обвинили в предвзятости по отношению к «Спартаку»: «Оба спорных фола в одну сторону»

17 марта, 22:20
30

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал оценку работе арбитров, обслуживавших матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

  • Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.
  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

По мнению Гурцкая, рефери ошиблись не только в моменте с неудалением Вендела на 20-й минуте.

Также он обратил внимание на эпизод с выставленным локтем Александра Соболева, попавшим в лицо Наилю Умярову.

«Видно, что он руку эту выставляет без прыжка. Соболев не собирается прыгать, потому что он не умеет прыгать, он ныряет, а не прыгает. Поэтому он просто выставляет руку.

Это чистая вторая жeлтая. Смотри, два эпизода в матче, которые фактически, понятно, что они не решают игру, но оба эпизода спорных – в одну сторону. Вот и весь вопрос.

Можно ли защищать здесь Карасeва? Очередной матч больших команд Карасeв получает, и он его испортил. По мне, судья отсудил на двойку, испортив эту игру. Оба фола спорных в одну сторону.

Это и есть предвзятость. Если бы он так же не свистнул в другую сторону, мы бы сказали: «Ну хорошо, чeрт с ним, ошибся одинаково, один раз – туда, один раз – сюда, не повлиял на игру».

Но когда он не даeт две красные карточки игрокам одной команды, о чeм дальше можно говорить? В очередной раз показывает, что лучше бы он судил матч «Оренбург»«Пари НН», где он не нервничает. В больших матчах он не справляется с эмоциями», – сказал Гурцкая.

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Гурцкая Тимур Карасев Сергей
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1773775729
Плачьте дальше
Ответить
Император 1
1773775928
Кого-то интересует мнение Гурцкой
Ответить
Вомбат
1773777141
Предназначение таких, как Гурцкая, врать.
Ответить
NewLife
1773778125
Позор РФС и его продажным судьям. "Некий чудак и поныне за Правду воюет, Правда в речах его правды — на ломаный грош: «Чистая Правда со временем восторжествует — Если проделает то же, что явная Ложь!» В.С. Высоцкий
Ответить
алдан2014
1773791491
Неужели я согласен с агентом Гурцкая?? Что то нормальное в кои веки сказал
Ответить
Бумбраш
1773807831
Это не предвзятость,просто газпрём предложил карасю больше
Ответить
BarStep
1773809528
Уже давно специалисты расставили все точки над i… Чего тут опять пургу всякую втюхивать?! Для утешения самолюбия рылых?? Да ещё от кого., от этой «женщины» низкой социальной ответственности?? Гы
Ответить
СильныйМозг
1773815795
Гурская трепло, это его работа.
Ответить
zigbert
1773818051
Может быть эпизод с Венделом тянул на удаление 50на50 а вот Соболев должен быть удален.
Ответить
alefreddy
1773840837
наконец что то дельное сказал
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 