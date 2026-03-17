Карасева обвинили в предвзятости по отношению к «Спартаку»: «Оба спорных фола в одну сторону»

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал оценку работе арбитров, обслуживавших матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

По мнению Гурцкая, рефери ошиблись не только в моменте с неудалением Вендела на 20-й минуте.

Также он обратил внимание на эпизод с выставленным локтем Александра Соболева, попавшим в лицо Наилю Умярову.

«Видно, что он руку эту выставляет без прыжка. Соболев не собирается прыгать, потому что он не умеет прыгать, он ныряет, а не прыгает. Поэтому он просто выставляет руку.

Это чистая вторая жeлтая. Смотри, два эпизода в матче, которые фактически, понятно, что они не решают игру, но оба эпизода спорных – в одну сторону. Вот и весь вопрос.

Можно ли защищать здесь Карасeва? Очередной матч больших команд Карасeв получает, и он его испортил. По мне, судья отсудил на двойку, испортив эту игру. Оба фола спорных в одну сторону.

Это и есть предвзятость. Если бы он так же не свистнул в другую сторону, мы бы сказали: «Ну хорошо, чeрт с ним, ошибся одинаково, один раз – туда, один раз – сюда, не повлиял на игру».

Но когда он не даeт две красные карточки игрокам одной команды, о чeм дальше можно говорить? В очередной раз показывает, что лучше бы он судил матч «Оренбург» – «Пари НН», где он не нервничает. В больших матчах он не справляется с эмоциями», – сказал Гурцкая.