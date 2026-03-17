Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» должен был остаться вдесятером на 20-й минуте домашнего матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Зенитовец Вендел попал ногой в живот капитану красно-белых Роману Зобнину.

Главный судья Сергей Карасев наказал бразильца только желтой карточкой.

Это одна из трех претензий «Спартака», направленных на рассмотрение ЭСК РФС.

«Для меня это 100% красная карточка. Потому что, например, бывают эпизоды, где человеку некуда деть ногу, он наступает, потому что ему некуда еe поставить.

Здесь он преднамеренно делал хулиганское действие. Он просто человека взял и ударил. Не отпихнул, а именно ударил.

Отпихнул бы – это если бы Зобнин упал на него, и он бы его резко отпихнул с себя, а здесь он мог этого не делать. По мне, это чистая красная карточка», – сказал Гурцкая.