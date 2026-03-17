Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство

Владимир Быстров поделился мнением об игре «Краснодара» после зимней паузы.
«Краснодару» надо собраться и серьeзнее относиться к своим действиям. Нельзя расслабляться и тянуть до последнего в важных матчах.
Клубу надо работать над реализацией моментов, чтобы не упустить победу в чемпионате», – сказал Быстров.
- После возобновления сезона «Краснодар» провел 4 официальных матча.
- Команда победила «Ростов» (2:1) и «Сочи» (2:1), а также проиграла ЦСКА (1:3) и «Рубину» (1:2).
- В игре с сочинцами вырвать победу удалось благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.
- Сегодня у «Краснодара» ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, а в субботу – матч с «Пари НН» в 22-м туре чемпионата.
Источник: Metaratings