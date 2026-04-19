Мусаев объяснил потерю очков «Краснодара» с «Балтикой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Балтикой».Команды сыграли со счетом 2:2 в 25-м туре РПЛ.

– Вы довольны составляющей игры?

– Качеством и содержанием игры доволен, результатом – нет. Думаю, вы видели хорошую игру: получился очень динамичный футбол, но, к сожалению, несколько ошибок нам очень дорого обошлись. По самоотдаче, бойцовским качествам и содержанию у меня нет никаких претензий ни к одному футболисту.

Хочу поблагодарить наших болельщиков – сегодня был полный стадион, отличная поддержка. Думаю, получился яркий вечер. К сожалению, не удалось одержать победу, но ничего ещe не потеряно. Впереди пять туров, и мы сделаем всe, что от нас зависит.