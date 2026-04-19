Мусаев объяснил потерю очков «Краснодара» с «Балтикой»

19 апреля, 22:40
16

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Балтикой».Команды сыграли со счетом 2:2 в 25-м туре РПЛ.

– Вы довольны составляющей игры?

– Качеством и содержанием игры доволен, результатом – нет. Думаю, вы видели хорошую игру: получился очень динамичный футбол, но, к сожалению, несколько ошибок нам очень дорого обошлись. По самоотдаче, бойцовским качествам и содержанию у меня нет никаких претензий ни к одному футболисту.

Хочу поблагодарить наших болельщиков – сегодня был полный стадион, отличная поддержка. Думаю, получился яркий вечер. К сожалению, не удалось одержать победу, но ничего ещe не потеряно. Впереди пять туров, и мы сделаем всe, что от нас зависит.

  • «Краснодар» упустил лидерство в РПЛ.
  • На счету команды 54 очка и второе место в турнирной таблице чемпионата России.
  • Следующий матч краснодарцы проведут 23 апреля со «Спартаком».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Мусаев Мурад
Красногвардейчик
1776628375
что от нас зависит. ======== Этого уже мало...зависит теперь от Зенита
Fеnix
1776628728
Просто Балтика дерзко играет. Только пришли в премьер лигу --и тут раз...Эти пацаны не боятся лидеров. Респект Балтике чо.
Император 1
1776630017
Зато ошибки судей помогали. А если серьезно, то мячи сдали и газон не подстригли
ySS
1776630650
Яркий вечер получился у милеровцев, а у вас печальный
Plyash
1776631951
На такие игры надо выходить после беседы с хорошим психологом . Что бы перед глазами игрока стояла у кого любимая девушка , у кого жена или сынишка , у кого отец или дед . И что бы как за отечество -- мурашки по телу .
boris63
1776654794
Скорее всего мячи были перекачены.
zigbert
1776655829
Скорей всего выиграли бы если бы не привезли себе второй гол. Времени уже не хватило. А Балтика сражалась за каждый мяч,за каждый эпизод.
Константин-Шапкин-google
1776668883
Игра напряжённая,но не красивая с обеих сторон. Много борьбы. Соперники толком не создавали ничего, кроме того, что нн давали друг другу играть в мяч.
Garrincha58
1776669249
в следующем туре всё может поменяться так что ждём среду и четверг
FWSPM
1776680147
проведи беседу с торменой так в своей штрафной играть нельзя
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
