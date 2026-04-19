Талалаев рассказал о состоянии здоровья: «Завтра контрольное УЗИ, снятие швов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему калининградский клуб не стал подавать апелляцию на его дисквалификацию.

Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча из-за своего поведения во время матча с ЦСКА. В компенсированное ко второму тайму время он выбил мяч на трибуны.

10 апреля Талалаев перенес плановую операцию на желудочно‑кишечном тракте.

«Балтика» отозвала апелляцию из‑за состояния моего здоровья. У меня только завтра контрольное УЗИ, снятие швов, отпустят меня максимум послезавтра. Мы продолжим в Краснодаре готовиться к «Ахмату».

Не было большого смысла вступать в баталию с КДК, поэтому клуб отозвал апелляцию. Нет задачи доказать кому‑то, что мы правы или неправы, есть задача просто играть в футбол и выжать максимум из этого сезона, – сказал Талалаев.