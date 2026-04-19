Генич извинился перед вратарем «Ахмата»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения вратарю «Ахмата» Вадиму Ульянову.
Во время матча 25-го тура со «Спартаком» он называл голкипера Лукьяновым.
«Приношу глубочайшие извинения Вадиму Ульянову и всем телезрителям. Не знаю, что было, но, черт возьми, сам не понимаю, как так поплыл. Извините», – написал Генич.
- Ульянов выступает за «Ахмат» с января 2025 года.
- Он присоединился к команде 15 января 2025 года из «Кайрата» на правах свободного агента.
- 24-летний вратарь провел в этом сезоне РПЛ 11 матчей, пропустив 13 голов.
Источник: телеграм-канал Константина Генича