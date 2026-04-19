Генич извинился перед вратарем «Ахмата»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения вратарю «Ахмата» Вадиму Ульянову.

Во время матча 25-го тура со «Спартаком» он называл голкипера Лукьяновым.

«Приношу глубочайшие извинения Вадиму Ульянову и всем телезрителям. Не знаю, что было, но, черт возьми, сам не понимаю, как так поплыл. Извините», – написал Генич.