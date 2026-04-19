Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча с «Ахматом».

«Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в 25-м туре РПЛ.

Голы забили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш.

Московская команда набрала 45 очков и поднялась на четвертое место в чемпионате России.

– Расскажите о тактических задумках на игру.

– Хочу поздравить клуб, болельщиков, всю нашу «красно‑белую» семью с днем рождения. По поводу игры: у нас есть футболисты, которые могут закрывать несколько позиций. Жедсон дал нам компактность, он забил супергол, я им полностью доволен.

– В каком состоянии Самошников? Готов ли он играть?

– Илья и Зорин вернулись и проводят время с командой полноценно. Мы бы очень хотели, чтобы они вернулись как можно скорее.

– У вас есть Барко и Маркиньос. Они ищут друг друга на поле. Это вы даете им такую свободу?

– Это качественные игроки, мы даем всей команде определенную структуру, а дальше футболисты могут показывать индивидуальные качества. Нам важно, чтобы вся команда вносила вклад, была организованной и компактной.

– На вашей памяти были голы, подобные тем, что забил Жедсон?

– Самое важное, что этот гол состоялся. По первому тайму мы создавали преимущество, на левом фланге перегружали эту зону, знали, что у соперника там будут трудности.