Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»

19 апреля, 20:10
2

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча с «Ахматом».

– Расскажите о тактических задумках на игру.

– Хочу поздравить клуб, болельщиков, всю нашу «красно‑белую» семью с днем рождения. По поводу игры: у нас есть футболисты, которые могут закрывать несколько позиций. Жедсон дал нам компактность, он забил супергол, я им полностью доволен.

– В каком состоянии Самошников? Готов ли он играть?

– Илья и Зорин вернулись и проводят время с командой полноценно. Мы бы очень хотели, чтобы они вернулись как можно скорее.

– У вас есть Барко и Маркиньос. Они ищут друг друга на поле. Это вы даете им такую свободу?

– Это качественные игроки, мы даем всей команде определенную структуру, а дальше футболисты могут показывать индивидуальные качества. Нам важно, чтобы вся команда вносила вклад, была организованной и компактной.

– На вашей памяти были голы, подобные тем, что забил Жедсон?

– Самое важное, что этот гол состоялся. По первому тайму мы создавали преимущество, на левом фланге перегружали эту зону, знали, что у соперника там будут трудности.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Карседо Хуан Карлос
Бумбраш
1776619314
Карседо,скажи честно,победили только лишь для того чтобы в Питере был салют пуканов в честь дня рождения клуба
Ответить
alefreddy
1776625861
сколько ждать теперь от него еще забитого
Ответить
