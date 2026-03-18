Арбелоа установил тренерский рекорд «Реала»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа выиграл четыре первых матча в плей-офф Лиги чемпионов.
Мадридцы под его руководством по два раза победили «Бенфику» и «Манчестер Сити».
Ранее ни одному тренеру «Реала» не удавалось так успешно стартовать в плей-офф ЛЧ.
- Арбелоа назначили 13 января вместо уволенного Хаби Алонсо.
- Он дважды обыграл сначала Жозе Моуринью, а затем Хосепа Гвардиолу.
- В противостоянии с «Бенфикой» мадридцы одержали победы со счетом 1:0 и 2:1.
- «Реал» дома разгромил «Сити» – 3:0, а в гостях был сильнее – 2:1.
Источник: Squawka