Винисиус отомстил болельщикам «Манчестер Сити»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Бразилец реализовал пенальти на 22-й минуте и отпраздновал гол в провокационной манере.

Сначала Винисиус облокотился на угловой флажок, а затем жестом изобразил, как утирает слезы.

Это отсылка к прошлогоднему баннеру фанатов «Манчестер Сити». В феврале 2025-го они вывесили издевательский плакат с Родри и его «Золотым мячом», а также надписью «Хватит лить горькие слезы».

Фото: IMAGO / Global Look Press