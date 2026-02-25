Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бакаев – об игре в «Зените»: «Время не дают, а особенно россиянам»

Бакаев – об игре в «Зените»: «Время не дают, а особенно россиянам»

Сегодня, 13:49
33

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде выступлений за «Зенит».

– Ты сразу понял, что «Зенит» – ошибка, когда перешeл?

– Первое время мне было очень тяжело на душе, нужно было время на адаптацию. К тому же я приехал совершенно растренированный. Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам. Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство.

Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты. Потом поехал в Эмираты, где получил травму, потому что долго был без практики. Только в «Химках» я ощутил, что всe ещe футболист. Можно сказать, что «Химки» меня спасли. Если бы я сразу пошeл в «Локомотив» после «Зенита», мне было бы гораздо тяжелее.

  • Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года.
  • Он провел за петербуржцев за полтора года 34 матча, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
  • В сентябре 2023 года Бакаев ушел на правах аренды в эмиратскую «Аль-Вахду», в августе 2024-го его арендовали «Химок», а летом 2025-го он перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.

Еще по теме:
Юсупов определил народную команду и 3 топ-клуба РПЛ
Быстров скептически оценил трансфер «Зенита» 5
Семак сказал, испытывает ли дополнительное давление из-за юбилея «Зенита» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1772019708
Так и не дадут
Ответить
Цугундeр
1772021061
( Этакий россиянин.. На матчах сборной не то, что гимн не пел, ещё и отворачивался от флага. Двое таких было. Абреков. Он да Джикия.
Ответить
FCSpartakM
1772022730
Вечные проблемы паспортистов. Ну или нытьё. Идет целенаправленно из одного клуба , где играл за более высокой зп , зная , что там Малколм и играть ты не будешь никогда примерно, но начинает рассказывать про не предоставления возможностей
Ответить
Fju-2
1772024275
Зависит от уровня россиян, например Малкому и Клаудиньо давали много времени.)) Дугласу Сантосу до сих пор доверяют. А Соболеву даже больше времени дают, чем заслуживает.
Ответить
Romeo 123
1772024904
Большинство идут в зенит не играть а деньги получать
Ответить
andrei-sarap-yandex
1772025573
в ХИМКИ играл без денег и доволен...иди играй в 1 лиге на маленькой зарплате....в ЗЕНИТе за очень большие деньги не играл..ЕСЛИ НЕ ИГРАЛ В ЗЕНИТе почему не отказался от половины зарплаты ЧУДАК....русский язык знает как НИНО
Ответить
Айболид
1772026957
... в «Зените» время не дают, а особенно россиянам.... т.е. нерАссиянам тоже времени не дают ? а кому тогда дают ?
Ответить
andr45
1772027528
Кто такой Бакаев?) Средненький игрочишка, проведший за «Спартак» 105 игр, в которых забил 11 мячей. Но возомнил себя звездой и считал, и предъявил следующие требования: 1. Оклад 2 млн евро в год в течение ТРЕХ лет; 2. Подписной бонус в размере 1,5 млн евро; 3. Бонусы за голы, лояльность и прочее. Питерские же лохи, не разбирающиеся в футболе, но чтобы, по их мнению, «насолить» «Спартаку» с удовольствием взяли этого середнячка, представив его, как пострадамшего суперфутболиста)) РАДИМОВ «Что касается Бакаева, он парень умный, играл в сборной, все у него впереди, все у него получится. С более сильными исполнителями он расцветёт в «Зените». Г. ОРЛОВ «Бакаев – первый ингуш в «Зените». Он очень хотел здесь оказаться, и агенты давно начали говорить с «Зенитом» Он сказал: руководству «Спартак»а «Не хочу я быть с вами».
Ответить
Дубина
1772031239
Зенит это ошибка футбола! Там цыгане не дадут играть!
Ответить
Свинолёт
1772039352
Бакаев это такае же ошибка как Соболев.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ
23:11
1
Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче
22:44
1
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
22:29
2
Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры
22:15
2
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
«Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА
20:23
1
Все новости
Все новости
Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях
22:52
Глушаков не считает «Краснодар» топ-клубом РПЛ
22:37
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Фото«Сочи» отпустил нападающего в Китай
20:16
Радимов сделал выбор между русским рэпоп и песнями Булановой
19:38
4
Коутиньо рассматривает два сценария своего будущего
19:30
2
Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»
19:19
28
В «Локомотиве» прояснили будущее Карпукаса
18:40
1
Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»
18:33
19
Смолов рассказал об эмоциях от первого чемпионства в карьере
17:46
1
Радимов высказался об отказе от алкоголя
17:29
3
Кузнецов – о тренерах «Спартака»: «Все становились психами»
17:25
5
Экс-глава «Локомотива» готов направиться в зону СВО – его обвиняют в заказных убийствах
17:18
30
Реакция Бубнова на слова Генича о будущих травмах Глебова из ЦСКА
16:54
1
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста
16:43
4
Глушаков – о поступке «Спартака»: «Детский сад какой-то»
16:32
11
Радимов объяснил, почему не может похудеть
16:08
5
Сперцян: «Уверен, что в «Барселоне» меня знают»
15:58
2
Бубнов раскритиковал Гинера: «Он вот такой ужас сотворил»
15:46
7
Бакаев дал совет Батракову, как не профукать карьеру
15:35
2
Титов отреагировал на решение «Спартака» по Максименко
15:23
5
Глушаков высказался об уходе Федуна из российского футбола
14:53
3
Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука
14:46
2
Павлюченко назвал лучшего тренера сборной России: «Он с другой планеты»
14:20
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
13:56
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 