Бакаев – об игре в «Зените»: «Время не дают, а особенно россиянам»

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде выступлений за «Зенит».
– Ты сразу понял, что «Зенит» – ошибка, когда перешeл?
– Первое время мне было очень тяжело на душе, нужно было время на адаптацию. К тому же я приехал совершенно растренированный. Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам. Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство.
Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты. Потом поехал в Эмираты, где получил травму, потому что долго был без практики. Только в «Химках» я ощутил, что всe ещe футболист. Можно сказать, что «Химки» меня спасли. Если бы я сразу пошeл в «Локомотив» после «Зенита», мне было бы гораздо тяжелее.
- Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года.
- Он провел за петербуржцев за полтора года 34 матча, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- В сентябре 2023 года Бакаев ушел на правах аренды в эмиратскую «Аль-Вахду», в августе 2024-го его арендовали «Химок», а летом 2025-го он перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
Источник: «Чемпионат»