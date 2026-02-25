Бакаев – об игре в «Зените»: «Время не дают, а особенно россиянам»

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде выступлений за «Зенит».

– Ты сразу понял, что «Зенит» – ошибка, когда перешeл?

– Первое время мне было очень тяжело на душе, нужно было время на адаптацию. К тому же я приехал совершенно растренированный. Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам. Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство.

Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты. Потом поехал в Эмираты, где получил травму, потому что долго был без практики. Только в «Химках» я ощутил, что всe ещe футболист. Можно сказать, что «Химки» меня спасли. Если бы я сразу пошeл в «Локомотив» после «Зенита», мне было бы гораздо тяжелее.