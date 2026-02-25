Кузнецов – о тренерах «Спартака»: «Все становились психами»

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о поведении коллег, работавших в «Спартаке».
«Мы все ждали от Абаскаля, от Тедеско, еще от кого-то… Ждали, что команда заиграет.
Заиграл «Спартак»? Нет. Но при этом там все становились психами. Станкович, например.
Все орали, дрались, спорили с кем-то. Надеюсь, с испанцем [Карседо] этого не произойдет», – заявил Кузнецов.
- Хуан Карлос Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
- Контракт 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
