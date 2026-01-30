Кузнецов: «В «Спартаке» ждут тренера-бога, а когда он приходит, то превращается в психопата»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов надеется, что новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо будет менее эмоционален по сравнению с предшественниками.

«В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата. Что один, что второй, что третий. Главное, чтобы Карседо не превратился», – сказал Кузнецов.