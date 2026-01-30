Кузнецов: «В «Спартаке» ждут тренера-бога, а когда он приходит, то превращается в психопата»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов надеется, что новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо будет менее эмоционален по сравнению с предшественниками.
«В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата. Что один, что второй, что третий. Главное, чтобы Карседо не превратился», – сказал Кузнецов.
- Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
- Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»