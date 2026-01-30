Введите ваш ник на сайте
  • Кузнецов: «В «Спартаке» ждут тренера-бога, а когда он приходит, то превращается в психопата»

Кузнецов: «В «Спартаке» ждут тренера-бога, а когда он приходит, то превращается в психопата»

30 января, 22:22
15

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов надеется, что новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо будет менее эмоционален по сравнению с предшественниками.

«В «Спартаке» все время ждут тренера-бога, а когда тренер приходит, то превращается в психопата. Что один, что второй, что третий. Главное, чтобы Карседо не превратился», – сказал Кузнецов.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак БроукБойз Кузнецов Дмитрий Карседо Хуан Карлос
рылы
1769801809
тренеришка прыгал, каррера прыгал (но напрыгал на липовое чемпионство), тедеска прыгал, ваноли прыгал, рыжий прыгал, лысый психопат не только прыгал, но и разбил стекло в ростове (оплати, гад!). единственный, кто не прыгал - руй витория. а если бы прыгал - может, и не было бы 7:1. делаем ставки, через сколько туров запрыгает нынешний. в тарасятнике это передаётся по наследству.
Ответить
NewLife
1769803795
Почему то отставные конюхи становятся специалистами по тренерским вопросам в Спартаке))
Ответить
Desma
1769805457
Дима, в Спартак изначально приходят психопаты. Потом, после ухода, они становятся вполне нормальными людьми. Клиника работает, её никто не отменял.............
Ответить
СильныйМозг
1769846398
Ага, ЛГБТ Бога ждут!
Ответить
