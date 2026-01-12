«Это шаг вперед для игрока»: Кузнецов – о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал трансфер Игоря Дивеева в «Зенит».

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

«Для Дивеева «Зенит» – это шаг вперeд, поиграет в таком клубе Он просто ответил согласием на желание клуба. Нормальный переход для нашего футбола. Одни искали российского центрального защитника, другие – забивного нападающего. Обмен на пользу всем, оба клуба выиграли. Обмена бы не было, если бы не были заинтересованы все.

Надо понимать, что в «Зените» очень мало россиян, преобладает бразильская диаспора. Переход Дивеева связан с новым лимитом. В ЦСКА с лимитом всe приемлемо, хватает россиян. Думаю, у «Зенита» уже все перспективные российские футболисты на карандаше. Никто в РПЛ не сможет предложить условия на уровне «Зенита». Но надо не забывать о том, что можно потерять игровую практику, переходя туда», – сказал Кузнецов.