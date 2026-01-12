Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это шаг вперед для игрока»: Кузнецов – о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

«Это шаг вперед для игрока»: Кузнецов – о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Вчера, 16:10
3

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал трансфер Игоря Дивеева в «Зенит».

  • Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.
  • Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.
  • Обе команды борются за чемпионство.

«Для Дивеева «Зенит» – это шаг вперeд, поиграет в таком клубе Он просто ответил согласием на желание клуба. Нормальный переход для нашего футбола. Одни искали российского центрального защитника, другие – забивного нападающего. Обмен на пользу всем, оба клуба выиграли. Обмена бы не было, если бы не были заинтересованы все.

Надо понимать, что в «Зените» очень мало россиян, преобладает бразильская диаспора. Переход Дивеева связан с новым лимитом. В ЦСКА с лимитом всe приемлемо, хватает россиян. Думаю, у «Зенита» уже все перспективные российские футболисты на карандаше. Никто в РПЛ не сможет предложить условия на уровне «Зенита». Но надо не забывать о том, что можно потерять игровую практику, переходя туда», – сказал Кузнецов.

Еще по теме:
Мостовой отреагировал на обмен Дивеева на Гонду 1
Реакция фанатов «Зенита» на обмен Гонду на Дивеева 5
Стало известно, что заставило Дивеева согласиться на трансфер в «Зенит» 4
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Кузнецов Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1768227335
странный шаг вперед.... в родном клубе был игроком основы, в новом клубе будет изучать основы шлифования дерева, в т.ч. скамейки...
Ответить
k611
1768231004
Объективно шаг вперёд для любого игрока РПЛ - это переход в более сильный европейский чемпионат. Можно было бы ещё про это говорить, если бы наши ведущие клубы играли в еврокубках, а здесь ну перешёл футболист из клуба в клуб, уровень самого чемпионата остаётся тем же самым.
Ответить
FWSPM
1768244985
будет очень смешно если кони по итогу будут выше газовичка а такое вполне возможно
Ответить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА
09:42
Эмери напутствовал Карседо перед его переходом в «Спартак»
09:36
1
Билялетдинов – о переходе Дивеева: «Зенит» обезглавил конкурента, это системная работа»
09:24
1
Карседо сказал, повлияли ли деньги на его переход в «Спартак»
08:56
2
Карседо поделился ощущениями от возвращения в «Спартак»
08:33
4
Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак»
08:09
1
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Трансфер Баринова, новый тренер «Реала», решение «Спартака» по Максименко, Еременко боится возвращаться в Россию и другие новости
01:43
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
01:10
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
Все новости
Все новости
Фото«Оренбург» подписал центрального защитника из Колумбии
09:11
Семшов оценил переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
08:42
ФотоЦСКА подписал контракт с 15-летним игроком юношеской сборной России
08:20
Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак»
08:09
1
«Крылья» подпишут хавбека «Зенита» и продлят контракты c двумя игроками
07:58
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
«Краснодар» придерживается одного строгого правила в вопросе продления контрактов
00:09
1
Футболист «Динамо»: «Было наитие, что Карпин уйдет»
Вчера, 23:17
Игрок «Балтики» описал Талалаева двумя прилагательными
Вчера, 22:59
Стало известно, благодаря кому Даку не ушел из «Рубина» в «Зенит»
Вчера, 22:21
2
Корнеев определил победителя в обмене Дивеева на Гонду
Вчера, 21:53
Агент – о трансфере Дивеева в «Зенит»: «Игорь хочет стать чемпионом»
Вчера, 21:41
6
Баринов определился с номером в ЦСКА
Вчера, 21:32
6
Трансфер Баринова в ЦСКА согласовывался на уровне администрации президента
Вчера, 21:26
7
Саусь: «Будет здорово, если Талалаев возглавит «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:19
4
Обращение Дивеева к болельщикам «Зенита»
Вчера, 20:46
3
Березуцкий покинул ЦСКА
Вчера, 20:37
1
«Зенит» помог состояться трансферу Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:22
11
«Динамо» не взяло на сборы еще одного игрока помимо Бабаева
Вчера, 20:04
Баринов обещал не переходить в клубы РПЛ – сегодня игрок ушел в ЦСКА
Вчера, 19:31
10
«Локо» принял новое предложение ЦСКА по Баринову: детали сделки
Вчера, 19:25
3
Новое заявление «Локомотива» по Баринову – 2-е за день
Вчера, 19:17
6
«Спартак» принял важное решение по Максименко
Вчера, 19:11
25
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 4 месяца назад
Вчера, 19:02
Дивеев выбрал номер в «Зените»
Вчера, 18:32
Первый комментарий Дивеева о переходе в «Зенит»
Вчера, 18:14
3
Агент Дивеева подробно объяснил трансфер игрока из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 18:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 