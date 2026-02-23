Самолет «Динамо» вместо Москвы приземлился в Петербурге

«Динамо» не смогло прилететь со сборов в ОАЭ в Москву напрямую. Самолет отправили в Петербург.

«Самолет «Динамо» отправили в Питер вместо Москвы: из-за атак БПЛА рейсу бело-голубых из ОАЭ пришлось приземлиться в запасном аэропорту.

Там борт дозаправили и спустя несколько часов ожидания на взлетно-посадочной полосе отправили в столицу. Итого вместо рядовых шести часов полета из Дубая в Москву динамовцам пришлось добираться более 12. На место они попали лишь сегодня после полуночи», – написал источник.