ЦСКА победил «Спартак» по пенальти в финале Кубка легенд

Ветераны ЦСКА победили в Кубке Легенд имени Константина Еременко. В финале они сыграли вничью со «Спартаком» со счетом 4:4, а затем взяли верх в серии пенальти – 3:2.
В ходе матч дубль у ЦСКА сделал Кирилл Набабкин, по одному голу забили Сергей Игнашевич и Кирилл Кочубей.
За «Спартак» дубль сделал Александр Павленко, по одному мячу забили Роман Павлюченко и Денис Глушаков. Павлюченко не реализовал удар в серии пенальти.
Бронзовые медали завоевали ветераны «Динамо», которые обыграли «Зенит» в матче за третье место со счетом 11:5.
В матче за пятое место ветераны «Локомотива» обыграли сборную мира со счетом 9:3.
- В составе ЦСКА в финале играли Евгений Помазан, Дмитрий Кузнецов, Сергей Игнашевич, Олег Корнаухов, Денис Машкарин, Кирилл Набабкин, Алексей Савельев, Алан Кусов, Кирилл Кочубей, Иван Таранов, Сергей Горелов.
- Тренировал ЦСКА Владимир Уткин.
Источник: «Бомбардир»