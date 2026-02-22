ЦСКА победил «Спартак» по пенальти в финале Кубка легенд

Ветераны ЦСКА победили в Кубке Легенд имени Константина Еременко. В финале они сыграли вничью со «Спартаком» со счетом 4:4, а затем взяли верх в серии пенальти – 3:2.

В ходе матч дубль у ЦСКА сделал Кирилл Набабкин, по одному голу забили Сергей Игнашевич и Кирилл Кочубей.

За «Спартак» дубль сделал Александр Павленко, по одному мячу забили Роман Павлюченко и Денис Глушаков. Павлюченко не реализовал удар в серии пенальти.

Бронзовые медали завоевали ветераны «Динамо», которые обыграли «Зенит» в матче за третье место со счетом 11:5.

В матче за пятое место ветераны «Локомотива» обыграли сборную мира со счетом 9:3.