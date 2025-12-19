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Кирилл Набабкин
Кирилл Набабкин
Завершил карьеру
8 сентября 1986 (40)
#14 | Защитник
184 см | 74 кг
Россия
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Публикации
Набабкин оценил игру 42-летнего Вагнера Лава
27 сентября
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
Набабкин описал Игдисамова двумя прилагательными
30 июля
ЦСКА подписал двух 3-кратных чемпионов России
25 июня
5
Набабкин выбрал самый запоминающийся гол за карьеру в ЦСКА
2025.12.19 16:55
Набабкин заявил о завершении карьеры
2025.08.15 17:00
2
Агент Вагнера Лава высказался о возможном переходе игрока в Медиалигу
2025.07.16 12:04
Набабкин определил, кто более страшен в гневе – Слуцкий или Гончаренко
2025.07.12 17:17
1
Набабкин определил самого необычного игрока, которого застал за 14 лет в ЦСКА
2025.07.11 23:45
Набабкин поделился планами на будущее
2025.07.11 22:35
Набабкин – о возвращении в ЦСКА: «Самые лучшие эмоции»
2025.07.02 19:05
Видео
38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
2025.07.01 23:05
1
Набабкин: «Не хочу быть партнером Соболева»
2025.05.15 16:52
2
Набабкин – о результатах ЦСКА: «Клуб похож на середняка?
2024.12.22 17:12
6
Набабкин заявил, что еще не завершил карьеру
2024.12.22 10:43
Фото
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
Баста оценил игру Глушакова, Набабкина и Жиркова в составе «СКА-Ростова»
2024.10.16 19:19
3
Набабкин высказался о продолжении карьеры
2024.10.08 13:54
«Людьми управляют деньги»: Набабкин – о трансфере Соболева в «Зенит»
2024.09.03 16:25
13
Стало известно, сколько зарабатывают Жирков и Набабкин в Медиалиге
2024.08.14 23:13
5
Видео
37-летний Набабкин подписал контракт с новым клубом
2024.08.10 16:42
1
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
Мусаев одним словом охарактеризовал покинувшего ЦСКА Набабкина
2024.05.27 09:46
9
Бабаев: «Уверен, Набабкин вернется в ЦСКА»
2024.05.24 23:53
Пономарев на примере Набабкина объяснил, почему игроки поздно завершают карьеру
2024.05.22 08:29
2
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ЦСКА объявил об уходе Набабкина
2024.05.21 12:55
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Стало известно будущее Набабкина в ЦСКА
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2023.10.21 14:14
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