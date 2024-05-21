ЦСКА объявил об уходе Набабкина

ЦСКА заявил, что матч 30-го тура РПЛ с «Уралом» станет последним для защитника Кирилла Набабкина в красно-синей футболке.
«Этот день будет особенным для нас – Кирилл Анатольевич провел за команду 323 матча, выиграл 9 трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков.
Давайте вместе проводим нашу легенду № 14: приходите на стадион в футболках с номером, рисуйте плакаты, а после матча мы все вместе поблагодарим нашего защитника за годы, проведенные в клубе», – говорится в сообщении клуба.
- Игрок выступает за ЦСКА с 2010 года.
- В этом сезоне 37-летний Набабкин провел за красно-синих 20 матчей.