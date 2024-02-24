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Кирилл Набабкин
Статистика
Кирилл Набабкин - статистика
Завершил карьеру
8 сентября 1986 (40)
#14 | Защитник
184 см | 74 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Суперкубок России 2023
Товарищеские матчи 2023
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Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 1
24.02.2024
ЦСКА
Был в запасе
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 0
20.02.2024
Химки
Был в запасе
Товарищеские матчи,
ЦСКА
4 : 0
16.02.2024
Родина
88' - 90'
Товарищеские матчи,
Сочи
2 : 1
09.02.2024
ЦСКА
46' - 90'
Товарищеские матчи,
ЦСКА
1 : 0
05.02.2024
Факел
Был в запасе
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 0
01.02.2024
Андижан
1' - 46'
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 2
25.01.2024
Торпедо
46' - 90'
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