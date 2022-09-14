Кирилл Набабкин - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Набабкин
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Набабкин
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|11.02.2023
|1' - 61'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|23.02.2023
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Краснодар (Краснодар)
|26.11.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|22.11.2022
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|19.10.2022
|87' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|28.09.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|14.09.2022
|1' -46'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|31.08.2022
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)