Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Андижан
ЦСКА - Андижан: обзор матча 01 февраля 2024
ЦСКА
01.02.2024, четверг, 16:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Андижан
7'
А. Заболотный
59'
Т. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Андижан
Желтая карточка
К. Глебов
80'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мусаев
Пас отдал
В. Давила
59'
Желтая карточка
В. Давила
55'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
К. Кучаев
46'
Замена
К. Глебов
️️️️
И. Обляков
46'
Замена
М. Кисляк
️️️️
М. Рядно
46'
Замена
И. Агапов
️️️️
К. Набабкин
46'
Замена
В. Тороп
️️️️
И. Акинфеев
46'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Заболотный
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
Пас отдал
В. Давила
7'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ЦСКА - Андижан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Андижан
- : -
29.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
Андижан
0 : 2
24.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Сурхан
0 : 0
19.11.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Андижан
1 : 3
07.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Навбахор
1 : 0
31.10.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Динамо Сам
1 : 1
25.10.2026
Андижан
Новости команд
Все
ЦСКА
Андижан
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 28 ноября 2026
15:23
3
ЦСКА – «Зенит»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
15:20
Газзаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»
14:14
2
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
14:00
1
Медведев – о шансах «Зенита» на чемпионство: «Чем больше конкурентов, тем легче побеждать»
12:47
6
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 28 ноября 2026
15:23
3
ЦСКА – «Зенит»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
15:20
Газзаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»
14:14
2
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
14:00
1
Медведев – о шансах «Зенита» на чемпионство: «Чем больше конкурентов, тем легче побеждать»
12:47
6
Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
4 сентября
Вратарь ЦСКА перешел в узбекистанский клуб
2024.02.13 11:49
Товарищеский матч. Гол Заболотного помог ЦСКА победить «Андижан» (2:0)
2024.02.01 17:57
1
Дзагоев посетил матч ЦСКА с «Андижаном» – Акинфеев назвал его «психом»
2024.02.01 17:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+