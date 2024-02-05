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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Факел
ЦСКА - Факел: обзор матча 05 февраля 2024
ЦСКА
05.02.2024, понедельник, 17:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Факел
47'
В. Мастерной (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Факел
75'
Вторая желтая
В. Мастерной
Замена
А. Демин
️️️️
И. Обляков
75'
68'
Замена
Л. Багателия
️️️️
Е. Марков
68'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
И. Альшин
67'
Желтая карточка
Н. Поярков
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Мастерной
47'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Т. Мусаев
46'
Замена
К. Глебов
️️️️
М. Кисляк
46'
Замена
К. Кучаев
️️️️
И. Агапов
46'
Замена
Д. Абдулкадыров
️️️️
В. Роша
46'
Замена
В. Тороп
️️️️
И. Акинфеев
46'
32'
Желтая карточка
В. Мастерной
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Факел
31
Александр Беленов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Александр Демин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
19
Табо Селе
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
14
Агапов
4
Роша
22
Гайич
5
Мендес
14
Зделар
10
Обляков
31
Кисляк
11
Мусаев
11
Давила
3-4-1-2
31
Беленов
71
Мастерной
47
Божин
72
Сенхаджи
28
Магаль
23
Якимов
33
Квеквескири
16
Поярков
10
Альшин
14
Аппаев
20
Марков
4
Роша
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
4
Роша
10
Обляков
4
Демин
4
Демин
10
Обляков
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
14
Агапов
18
Кучаев
18
Кучаев
14
Агапов
31
Кисляк
17
Глебов
17
Глебов
31
Кисляк
11
Мусаев
91
Заболотный
91
Заболотный
11
Мусаев
20
Марков
77
Багателия
77
Багателия
20
Марков
10
Альшин
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Альшин
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Факел
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Где смотреть матч:
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